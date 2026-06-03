Kendall Jenner熱戀Jacob Elordi 蜜遊日本食烏冬Pizza洩行蹤

30歲美國名模Kendall Jenner感情生活多姿多采，其歷任男友全部也來頭不少，前度計有Harry Styles、Bad Bunny及球星Devin Booker等等，今年4月她傳出與28歲澳洲型男雅各艾洛迪（Jacob Elordi）熱戀，兩人戀情曝光後立即成為坊間焦點。

《 毒癮女孩》三季收檔

Jacob憑HBO大尺度話題劇《毒癮女孩》（Euphoria）爆紅，近年已成為影視圈搶手男星，其感情狀況亦立即受到關注，他與大自己兩年的Kendall發展姐弟戀，兩人多次被狗仔隊拍到結伴外出及甜蜜度假，最近有傳兩人是獲加拿大天王Justin Bieber及其妻Hailey Bieber撮合，並鼓勵二人發展，結果一拍即合成為情侶。

前日，日本東京一間烏冬店在社交網分享Kendall與Jacob合照，照片中二人用膳時與店員合照，雅各更挨在女友膊頭，烏冬店方面也特別發文感謝兩人幫襯，引發全球網民熱烈討論。及至昨日，再有食店公開兩人行蹤，Jacob偕Kendall現身目黑區的Pizza店，並大方跟老闆合照。