陳嘉桓接學皮紋分析助家長掌握子女「原廠設定」 開學院授徒桃李滿門

陳嘉桓（Rose）日前接受新城《靚靚陪審團》節目訪問，分享「皮紋分析」。成為了皮紋分析師的她強調指紋終身不變，可視為每人與生俱來的「說明書」，「皮紋分析」透過指紋透視大腦不同區域的先天強弱，有別於玄學推算，而是結合大腦科學、統計學及遺傳學的分析方法。
她透露自己學習皮紋分析已11年，當初是因為了解到母親在懷孕期間因年紀較輕而經常緊張，影響了她的腦部發展。她回憶以往當藝人時，母親對她要求很高，未必即時稱讚，但透過皮紋分析，她明白到這是母親的性格使然，從而改善了母女關係。她又提到，自己先天運動能力較弱，不懂游泳和踏單車，但憑藉反覆練習的性格，仍能應付拍攝所需的武打動作，印證了後天開發的重要性。
陳嘉桓又談到她在疫情期間開始執業，學習皮紋分析已十一年。她目前已開設學院，培訓出近二百位分析師，當中包括家長及不同行業的銷售、管理人員。她表示，分析結果有助團隊按性格分配工作，例如表達力強的人適合見客，而心思熟慮的人則應給予明確期限，避免過度追求完美。
陳嘉桓解釋，皮紋包含指紋和掌紋，但掌紋後天會改變，而指紋在胚胎發育時期（13至19週）已形成，當時大腦的摺痕會印在手指上。因此，透過分析不同手指的紋形，可對應不同腦區的強度。她指出，母親懷孕期間的胎教、情緒及環境，均會影響孩子的先天發展，而兄弟姊妹的指紋未必相似，即使是雙胞胎亦可以完全不一樣。
她又提到皮紋分析最早可由嬰兒六個月大開始進行，因指紋出生後終身不變。她強調，先天設定只佔百分之三十五，後天開發更為重要。對於兒童，可及早了解其強弱項以作針對栽培；對於成年人，則有助選擇適合的職業方向或減壓方法，甚至改善伴侶及同事間的溝通。她舉例，有律師透過分析得知自己在視覺處理上較慢，終破解了工作吃力的迷思；亦有演員發現自己語言區分數極高，現已學會十國語言並成為其團隊的分析師。