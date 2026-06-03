陳嘉桓接學皮紋分析助家長掌握子女「原廠設定」 開學院授徒桃李滿門

陳嘉桓（Rose）日前接受新城《靚靚陪審團》節目訪問，分享「皮紋分析」。成為了皮紋分析師的她強調指紋終身不變，可視為每人與生俱來的「說明書」，「皮紋分析」透過指紋透視大腦不同區域的先天強弱，有別於玄學推算，而是結合大腦科學、統計學及遺傳學的分析方法。

她透露自己學習皮紋分析已11年，當初是因為了解到母親在懷孕期間因年紀較輕而經常緊張，影響了她的腦部發展。她回憶以往當藝人時，母親對她要求很高，未必即時稱讚，但透過皮紋分析，她明白到這是母親的性格使然，從而改善了母女關係。她又提到，自己先天運動能力較弱，不懂游泳和踏單車，但憑藉反覆練習的性格，仍能應付拍攝所需的武打動作，印證了後天開發的重要性。