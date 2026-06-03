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娛樂
出版：2026-Jun-03 12:54
更新：2026-Jun-03 12:54

鍾景輝睡夢中離世 享年89歲

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戲劇大師鍾景輝睡夢中離世，享年89歲。

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人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝於2016年不幸患上大腸癌，雖然抗癌成功，但拍畢《牛下女高音》後淡出幕前專心休養。今日King Sir家屬帶來不幸消息，表示年事已高的King Sir於今早在家中睡夢中離世，享年89歲。

King Sir曾任香港演藝學院院長，更是TVB藝訓班的開山祖師。鍾景輝一家為泰國華僑，原籍廣東台山，其後一家人由上海回流香港。他在香港培正中學讀中二時開始踏上舞台，參演學校的話劇，自此便愛上戲劇，同時他也是運動健將，中六時曾為當年校際陸運會全場總冠軍。

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King Sir於1958年赴美國修讀戲劇，於美國耶魯大學修畢戲劇學院藝術碩士課程後回港，曾於浸會大學任教。無綫於1962年邀King Sir加盟，他在短時間內由高級編導升做節目部經理，他提議開立藝員訓練班。在1984年，演藝學院成立，King Sir受聘擔任香港演藝學院戲劇學院的創院院長，黃秋生、蘇玉華、潘燦良，劉雅麗、陳國邦、王祖藍等都是他主理下的香港演藝學院時期的學生。

另外，藝人余俊峰在IG上載與鍾景輝到西貢看海的照片，King Sir戴上cap帽坐在輪椅上，身形比之前瘦削，當時精神尚算不俗。

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各位 King Sir 的學生及好友：

我是 King Sir 的姪兒。懷著沉痛的心情向大家宣佈，我伯父鍾景輝（King Sir）已於今早在家中睡夢中安詳離世。

伯父一生奉獻戲劇，桃李滿門，我們深知大家對他的敬重與愛戴。感謝各位一直以來對他的關心與陪伴。

目前我們家屬正著手處理伯父的身後事。關於後續的喪禮及追思安排，待落實細節後，會再向大家公佈。

請大家節哀順變。

家屬 鍾至權 敬上

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