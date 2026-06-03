鍾景輝離世｜King Sir生於泰國曾是陽光型男 獨具慧眼提攜周潤發

戲劇大師鍾景輝今早在家於睡夢中離世，享年89歲。鍾景輝曾在2016年不幸患上大腸癌，雖然抗癌成功，但拍畢《牛下女高音》後已淡出幕前，甚少公開露面，專心休養。人稱「King Sir」的鍾景輝近年健康令人擔心，演藝圈好友不時上載為他的照片公開其近況，梁祖堯前年曾在社交平台上載到King Sir家中拜年的照片，當時一頭白髮的King Sir面色不錯，精神飽滿，腰間還可以見到一個小肚腩。

鍾景輝生於泰國，一家為泰國華僑，King Sir出生兩個月後隨家人搬到香港灣仔石水渠街的舊樓定居，約4歲因香港淪陷而乘坐火車到中國上海、南京、安徽蚌埠三地避難，於1947年從上海重返香港生活。King Sir曾在美國接受教育，1962年從美國回港，在60年代後期正式入行，他曾任香港演藝學院院長，更是TVB藝訓班的開山祖師，King Sir獨具慧眼，有指當年周潤發原先不被取錄入藝訓班，只有King Sir讓發哥入學，可說是發哥的伯樂。鍾景輝參演過多部TVB劇集，包括《甜孫爺爺》、《高朋滿座》、《律政強人》及《牛下女高音》等，他亦替亞視節目《尋找他鄉的故事》擔任旁白成為經典。

鍾景輝演技精湛，在圈中亦德高望重，有網民貼出直指是King Sir中學時期參加學校運動隊時的珍貴舊照；相中的King Sir相當英俊，加上笑容燦爛，絕對是具備陽光型男氣質。