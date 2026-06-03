鍾景輝離世｜薛家燕憶當年合作獲益良多 眼濕濕悼念舊拍檔：King Sir多謝你

人稱「King Sir」的鍾景輝今日傳來離世噩耗，享年89歲。 鍾景輝死訊公開後，不少圈中人也大嘆可惜，薛家燕今日下午現身尖沙咀舉行的《萬眾同心公益金》記者會，當談到King Sir離世，家燕姐眼濕濕回應：「好愕然，因為對於消息當然非常難過，第一King Sir喺我哋演藝界嘅貢獻好大好大，佢曾經係我上司，亦都係我一個好嘅partner，因為我同佢拍過劇，佢對人很好，同埋好照顧後輩，還有你同佢一齊工作真係獲益良多。今日突然間接到佢離去嘅消息，感覺好難過，雖然唔捨得，但呢一兩年我自己嘅工作關係，我好少同佢聚會。後尾佢哋話俾我聽，佢係瞓瞓吓覺時候安詳地走，我就為之安慰，都可能係佢嘅福氣，希望佢堅企人節哀順變啦。」

家燕姐認為King Sir對本地演藝界帶來的貢獻，大家都不會忘記：「King Sir多謝你，我哋永遠懷念你！」薛家燕與鍾景輝曾合作2003年TVB劇集《Loving You我愛你2》，她憶起當年合作，King Sir好照顧拍檔、好有愛心，King Sir好喜歡編劇陳寶華所寫的劇本，開會時亦有給予一些意見，令大家拍攝時更加順利，她續說：「同佢一齊工作，你會感覺很安心、好快樂。因為佢永遠每件事都要做到最好，所以拍《Loving You》同佢合作演出，都得到好多人嘅讚賞，其實King Sir嘅功勞係不可缺少。」她與King Sir已兩、三年沒有見面，知道對方喜歡睇電影，平時最愛跟朋友一起聚會。談到跟King Sir的難忘時刻，家燕姐記得效力麗的年代，當時King Sir已是其上司，連談合約時他亦會給予中肯意見及分析，大讚鍾景輝為人友善，十分值得大家敬愛。