鍾景輝離世｜黃建東4月探King Sir 超愛錫後輩難忘獲對方車收工

人稱「King Sir」的鍾景輝今日傳來離世噩耗，享年89歲。King Sir 一生致力於戲劇教育與演出，培育出無數演藝巨星。King Sir生前熱愛舞台劇，他致力推動本地劇場發展，於1984年創辦香港戲劇協會並長期擔任會長，亦是赫墾坊劇團董事長及香港話劇團藝術顧問。
曾與King Sir合作過的黃建東表示自己在香港話劇團成為駐團演員時，已經認識King Sir，及後加入無綫二人偶爾合作，但對手戲最多的是《網絡挑機》，而在2個月前，他曾與張之珏到King Sir家中探望，對方非常精神。
關心及愛錫後輩
黃建東提到當年拍 《網絡挑機》其中一個單元「白紙」時，King Sir知道他沒有揸車，對方便提議他上車送回家。他說︰「《網絡挑機》對我嚟講係好寶貴作品，因為係得我同King Sir兩個。佢真係好關心、好錫啲後輩！」他表示在香港話劇團時期，曾與King Sir同台演出過舞台劇《李察三世》，需要背好多台辭，但King Sir可以從容面對，在舞台上可以揮灑自如，非常尊業，單看對方的演出，已經獲益良多。他又指King Sir脾氣很好，對大家很客氣，甚少鬧人。
他透露4月與張之珏曾到King Sir家中探望，「King Sir關心後輩呢樣嘢係從頭到尾都冇變過，見到我哋講好多嘢就提我哋飲水，因為佢知道做演員把聲好重要。呢位前輩真係好好，好唔捨得佢。」問到King Sir4月時的狀況，他表示OK。對於有指他可能有一段時間入住老人院，黃建東表示不清楚，但大家當日是到King Sir的屋企拜訪。