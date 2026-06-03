鍾景輝離世｜黃建東4月探King Sir 超愛錫後輩難忘獲對方車收工

人稱「King Sir」的鍾景輝今日傳來離世噩耗，享年89歲。King Sir 一生致力於戲劇教育與演出，培育出無數演藝巨星。King Sir生前熱愛舞台劇，他致力推動本地劇場發展，於1984年創辦香港戲劇協會並長期擔任會長，亦是赫墾坊劇團董事長及香港話劇團藝術顧問。

曾與King Sir合作過的黃建東表示自己在香港話劇團成為駐團演員時，已經認識King Sir，及後加入無綫二人偶爾合作，但對手戲最多的是《網絡挑機》，而在2個月前，他曾與張之珏到King Sir家中探望，對方非常精神。