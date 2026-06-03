熱門搜尋:
2026世界盃 黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jun-03 22:30
更新：2026-Jun-03 22:30

Backrooms｜驚慄電影《嚇房》刀仔鋸大樹 開畫首周叫好叫座籌拍續集

分享：
A24 BACKROOMS DTR1 NO GREENBAND 1920x1080 TEXTLESS SPLITS PRHQ.00 00 43 20.Still005 R2

改編自全球破2億流量都市傳說的驚慄電影《嚇房》，本周在港上映。

adblk4

由A24出品、改編自全球破2億流量都市傳說的驚慄電影《嚇房》（Backrooms），將於6月6日正式在港上映。電影將極致不安的網絡迷因「Backrooms」搬上大銀幕，營造出令人窒息的復古美學與幽閉恐懼。

電影講述楚伊特艾治奧福（Chiwetel Ejiofor）飾演的傢俬店老闆奇勒意外發現地下室牆壁背後，竟通往著一個神秘空間。那裡燈光昏暗、貼滿泛黃牆紙，嗡嗡作響的燈管聲下，無盡的走廊與堆疊的傢俬構成了一座錯綜複雜的迷宮。康城影后溫娜特雲絲薇（Renate Reinsve）在片中扮演奇勒的心理治療師瑪麗，為了尋找失蹤病人，根據線索冒險闖入這黃色迷宮，卻遇上接連不斷的怪異事件，未知的恐懼悄然而生。

adblk5
EFG LOCK R5Changes Clean A24 20260326.01 06 50 15.Still003 CropR

驚慄電影《嚇房》上星期在北美開畫叫好叫座。

源於19年網絡傳說

「Backrooms」的網絡傳說起源於2019年一名匿名用戶在4chan討論區發布的一張黃色房間圖片，帖文描述道「若不小心在現實中脫離邊界，就會掉進這個充滿骯髒地毯、單調黃色壁紙和嗡嗡作響燈光的 Backrooms 」，其不安詭異的感覺引發網友延伸討論，演變成集體創作的網絡傳說，衍生出多不勝數的作品。其中最具代表性的，便是由視覺特效天才基恩柏臣斯（Kane Parsons）原創、在其YouTube頻道Kane Pixels發布的一系列「偽紀錄片」風格Backrooms短片。他利用Blender軟件重建場景，發布系列首條短片《The Backrooms (Found Footage)》引起極大迴響，短片公開至今四年已累積7700萬觀看次數。整個系列至今發布了一共23條影片，基恩柏臣斯逐漸擴展故事概念，建立起「Backrooms」世界觀，累積了龐大人氣，頻道更吸引了超過300萬訂閱者。

adblk6

製作費僅1千萬美元

基恩柏臣斯的創意和技術受到A24的青睞，邀請年僅20歲的他親自執導，將這個人氣網絡傳說正式搬上大銀幕，改編為電影作品《嚇房》。由憑《被奪走的12年》提名奧斯卡影帝的楚伊特艾治奧福飾演男主角奇勒，以及憑《世上最爛的人》榮獲康城影后的挪威女演員溫娜特雲絲薇飾演心理治療師瑪麗。背後的製作團隊亦不容小覷，破天荒集結《詭屋驚凶實錄》溫子仁與《怪奇物語》團隊，加上執導大受好評的心理恐怖片《長腿》的奧斯查堅斯（Osgood Perkins）首度跨界擔任監製，三大頂尖監製聯手，勢必將心理恐懼推向新巔峰。

adblk7

《嚇房》日前在美國及台灣等地陸續開畫，各地影評一致叫好，由於叫好叫座，電影僅以1000萬美元的製作成本，北美上映首周已拿下8140萬美元、1.18億美元全球首周票房，難怪《嚇房》立即計劃開拍續集。

據外媒《Deadline》報道，導演已在尋找合作的編劇來寫續集，《嚇房》續集版權同屬A24，現在還處於初步籌備階段，演員陣容尚未確定，但基恩柏臣斯希望可以持續開發「Backrooms」這個IP。 

40 EFG LOCK R5Changes Clean A24 20260326.00 37 55 22.Still016 CropR EFG LOCK R5Changes Clean A24 20260326.00 36 24 23.Still023 CropR EFG LOCK R5Changes Clean A24 20260326.00 40 27 07.Still017 CropR EFG LOCK R5Changes Clean A24 20260326.01 28 15 10.Still008 CropR

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務