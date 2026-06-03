Backrooms｜驚慄電影《嚇房》刀仔鋸大樹 開畫首周叫好叫座籌拍續集

由A24出品、改編自全球破2億流量都市傳說的驚慄電影《嚇房》（Backrooms），將於6月6日正式在港上映。電影將極致不安的網絡迷因「Backrooms」搬上大銀幕，營造出令人窒息的復古美學與幽閉恐懼。 電影講述楚伊特艾治奧福（Chiwetel Ejiofor）飾演的傢俬店老闆奇勒意外發現地下室牆壁背後，竟通往著一個神秘空間。那裡燈光昏暗、貼滿泛黃牆紙，嗡嗡作響的燈管聲下，無盡的走廊與堆疊的傢俬構成了一座錯綜複雜的迷宮。康城影后溫娜特雲絲薇（Renate Reinsve）在片中扮演奇勒的心理治療師瑪麗，為了尋找失蹤病人，根據線索冒險闖入這黃色迷宮，卻遇上接連不斷的怪異事件，未知的恐懼悄然而生。

源於19年網絡傳說 「Backrooms」的網絡傳說起源於2019年一名匿名用戶在4chan討論區發布的一張黃色房間圖片，帖文描述道「若不小心在現實中脫離邊界，就會掉進這個充滿骯髒地毯、單調黃色壁紙和嗡嗡作響燈光的 Backrooms 」，其不安詭異的感覺引發網友延伸討論，演變成集體創作的網絡傳說，衍生出多不勝數的作品。其中最具代表性的，便是由視覺特效天才基恩柏臣斯（Kane Parsons）原創、在其YouTube頻道Kane Pixels發布的一系列「偽紀錄片」風格Backrooms短片。他利用Blender軟件重建場景，發布系列首條短片《The Backrooms (Found Footage)》引起極大迴響，短片公開至今四年已累積7700萬觀看次數。整個系列至今發布了一共23條影片，基恩柏臣斯逐漸擴展故事概念，建立起「Backrooms」世界觀，累積了龐大人氣，頻道更吸引了超過300萬訂閱者。

製作費僅1千萬美元 基恩柏臣斯的創意和技術受到A24的青睞，邀請年僅20歲的他親自執導，將這個人氣網絡傳說正式搬上大銀幕，改編為電影作品《嚇房》。由憑《被奪走的12年》提名奧斯卡影帝的楚伊特艾治奧福飾演男主角奇勒，以及憑《世上最爛的人》榮獲康城影后的挪威女演員溫娜特雲絲薇飾演心理治療師瑪麗。背後的製作團隊亦不容小覷，破天荒集結《詭屋驚凶實錄》溫子仁與《怪奇物語》團隊，加上執導大受好評的心理恐怖片《長腿》的奧斯查堅斯（Osgood Perkins）首度跨界擔任監製，三大頂尖監製聯手，勢必將心理恐懼推向新巔峰。

《嚇房》日前在美國及台灣等地陸續開畫，各地影評一致叫好，由於叫好叫座，電影僅以1000萬美元的製作成本，北美上映首周已拿下8140萬美元、1.18億美元全球首周票房，難怪《嚇房》立即計劃開拍續集。 據外媒《Deadline》報道，導演已在尋找合作的編劇來寫續集，《嚇房》續集版權同屬A24，現在還處於初步籌備階段，演員陣容尚未確定，但基恩柏臣斯希望可以持續開發「Backrooms」這個IP。