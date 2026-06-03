香港探秘地圖｜改編華富邨UFO都市傳說 丁子朗「志明橋」剝衫壁咚劉桂芳內地掀熱話

時裝靈異輕喜劇《香港探秘地圖》，主要演員有黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉敏、孔德賢、袁文傑、關曜儁等。今晚（3日）一集，《神功靈戲II》鬧鬼事件將圓滿落幕，接下來的，是改編自香港最著名都市傳說之一的華富邨UFO事件，當年吸引了廣泛媒體報道及靈異節目深入探討。劇情講述有人到華富邨義莊探靈期間離奇昏迷，一臣（黎耀祥飾）遂率領「探秘小隊」前往調查兼直播，被分為一隊的文彬（丁子朗飾）及畢萍（龔嘉欣飾）於義莊內疑似見到外星人及UFO後暈倒昏迷，事件引爆全城熱話…驚人的是，當眾人一步步接近真相後，竟發現UFO事件與畢萍多年來的心理陰影有關。

今晚一集特別之處，是黎耀祥率領龔嘉欣、丁子朗及倪嘉雯前往華富邨義莊探靈場口，未計劇組營造的詭異氣氛及靈異效果，單是現場陰暗僻靜的環境已叫人毛骨悚然。就此，「探秘小隊」成員丁子朗，接受官方訪問時為了相關場口，他們除走訪華富邨、還到了近年打咭／探靈熱點—元朗廢校拍攝，並坦言拍攝期間確實有阻滯：「元朗廢校荒廢咗好多年，但因為佢借過俾《九龍城寨》拍嘢，所以自此就吸引咗唔少人去拍嘢／靈探。嗰日拍嗰陣係有啲驚嘅的確，因為有唔少小動物影響拍攝，例如可能會拍到老鼠叫咁。」

內地網民稱偶像年度封神鏡頭 除了元朗廢校，《香港探秘地圖》還到了華富邨已清場移走的神像山拍攝，丁丁受訪時坦言該處人潔地靈、令人內心平靜：「真係好震撼，左邊係兩層樓咁高嘅神像山，有好多唔同嘅佛祖同觀音，右邊係好平靜嘅海，所以我覺得華富邨真係人潔地靈嘅地方。好可惜嗰度依家拆咗，如果觀眾想睇嘅話，可以睇番我哋套劇嗰個位，因為劇組真係拍得好靚好有心機，同埋祥哥劇入面係有介紹神像山嘅」、「喺嗰度心入面嘅感覺好平靜，好舒服，就算喺度拍咗成個晏晝，都唔覺得好辛苦。」

《香港探秘地圖》其中一大特色，是劇中年青演員為了宣傳劇集、可謂瞓身搏到盡，丁丁受訪時透露，為了配合劇集靈探情節，監製專誠為他、倪嘉雯及孔德賢安排了一次主打挑戰三人膽量的夜遊電視城盲盒任務，丁丁更預告當晚一度被嚇至大嗌兼驚動了在遠處的監製前來營救：「坦白講我好欣賞幕後同事好認真，拍到好大型，我哋初頭以為只係簡單拎住支靈探器揈吓揈吓，但最後變成咗一個任務。我哋係去到先知個任務係夜遊古裝街，當時嗰種黑嘅程度、直頭係伸手不見五指，同埋有啲位真係好黑，我直頭企咗喺門口度唔敢入去」、「我哋最後係要單拖自己一個人四周圍走同拍，所以真係驚嘅，有一刻我係遇到一啲嘢，嚇到大嗌咗，我好記得我嚇親嘅聲音令監製喺好遠都聽到，即刻趕過嚟救我。呢個夜遊公司真係值得一睇。」講開丁子朗，原來早前丁子朗於「志明橋」剝衫晒肌壁咚頌姐（劉桂芳飾）一幕，在內地引起了高度關注及迴響，丁丁更因而收獲粉絲「偶像年度封神鏡頭」美譽。

集體 UFO 目擊事件轟動一時 為配合全新以外星人＋UFO為主的單元，倪嘉雯（Carmen）早前除專誠扮「外星人」出席宣傳活動，更創意大爆發以外星人造型、蒙頭大跳「狐仙舞」，獲網民激讚可愛跳Tone之餘，專業敬業精神亦獲網民一致正評。 1970年代未至1980年代初，香港港島南區華富邨發生了一宗全港轟動的集體UFO目擊事件。邨內有無數居民聲稱在傍晚或夜晚時分，目擊到一個體積巨大的黑色圓形物體，面積之大足以遮蔽華富邨幾座大廈天空，該物體底部閃爍著無數藍光與七彩燈光，在低空掠過時沒有發出任何聲響，居民卻感受到氣流及震動，但另有版本指圓盤狀物低空飛越時發出巨大轟鳴聲。在短暫停留後，巨型不明飛行物體就朝向大海方向飛走。這宗集體目擊案雖無照片佐證，但因目擊者眾多且描述高度吻合，成為了香港歷史上最著名的都市傳說，並多次被改編成影視作品。