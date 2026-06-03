姚焯菲唔敢睇《香港探秘地圖》潘靜文爆TVB錄影廠有鬼聲試咪

姚焯菲(Chantel)、潘靜文(Sherman)等到尖沙咀出席《萬眾同心公益金》記者會。Chantel預告到時會聯同《中年好聲音》的歌手演出一部份，自4!屆時會演唱新歌《想飛之內心獨白》，歌曲內容與夢想有關，MV在美國拍攝。Sherman屆時會擔任司儀，她希望到時可以介紹Chantel出場。

Chantel難得返港，問到她們有冇把握機會見面時，Shereman透露早前相約一齊去廣州睇林智樂的個唱，直言很難約齊人見面，今次可以在工作場合見面已經很開心。問到Chantel有沒有留意Sherman在《香港探秘地圖》的單元，Chantel表示沒有，因為自己向來很怕看這類靈異劇集，看完會瞓不著，坦言看了較早集數的《香港探秘地圖》，搞到夜晚睡得不好，之後便沒有再看。她說︰「我以前一睇啲恐怖片頭十秒已經頂唔順，會開Mickey Mouse、睇啲開心嘢！」Sherman聞言即謂︰「吓！咁你真係唔好睇我個集！其實唔係真係好鬼怪。」

TVB錄影廠有怪聲

問到她們出trip會否因為怕鬼而睡不著，Chantel表示有時會，但不會開燈瞓。Sherman回想早年曾跟Chantel一齊在紐西蘭同房，對方睡到半夜突然起身說抽筋，但當時大家因為太累的關係，自己安慰她不要緊，之後Chantel秒速入睡，現在回想起也覺得好笑。

Sherman因為屋企從事殯儀事業，所以不太怕鬼怪的東西，但試過在某個錄影廠遇到一些靈異事件。她說︰「喺個廠原本冇人講嘢，但係突然上面個panel有把聲嗌『靜啲啦』，確認真係冇人講嘢。」在旁的Chantel聞言大感愕然，立即詢問是哪一個廠。