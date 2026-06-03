宋宛穎擺脫斯文形象超開心 莊子璇喬美莎盼女團可長遠發展

宋宛穎（Sabrina）、莊子璇（Hilary）、倪嘉雯（Carmen）、盧映彤（Skylar）及喬美莎（Chelsea）今日連同《魔音女團》其他的練習生出席《萬眾同心公益金》記招，可以出道的「魔音」成員屆時將會在6月6日跳唱由張與辰作曲的《Turn My Magic On》。她們表示排舞老師一心希望她們可以型一些，完全沒有考慮她們有沒有跳舞底子去設計，所以難度很高。

問到尚餘數天便到她們公演的日子，Sabrina與Carmen表示對大家有信心，Hilary、Chelsea坦言因為大家都花了很多時間、心血去演，心情很期待當晚的表現。至於這個組合是限定女團，還是會作長遠發展，她們表示會作長遠發展，大家都很齊心練習。

Skylar說︰「我希望我哋6個可以好齊心，因為好難得公司俾機會令唔係歌手嘅人都有得發展，我希望呢個組合可以愈遠愈好。」她表示暫時不需離開兒童節目組，只需夾下檔期便可以。Carmen坦言很幸運可以在公司試不同東西，自己都沒有想過出歌、為其他人擔心任嘉賓。