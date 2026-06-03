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娛樂
出版：2026-Jun-03 21:42
更新：2026-Jun-03 21:42

宋宛穎擺脫斯文形象超開心 莊子璇喬美莎盼女團可長遠發展

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倪樂琳因有要事在身，未能參與記招。(林俊源攝)

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宋宛穎（Sabrina）、莊子璇（Hilary）、倪嘉雯（Carmen）、盧映彤（Skylar）及喬美莎（Chelsea）今日連同《魔音女團》其他的練習生出席《萬眾同心公益金》記招，可以出道的「魔音」成員屆時將會在66日跳唱由張與辰作曲的《Turn My Magic On》。她們表示排舞老師一心希望她們可以型一些，完全沒有考慮她們有沒有跳舞底子去設計，所以難度很高。

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《魔音女團》將會與新成立的男團「SURFIVE」一齊表演。

問到尚餘數天便到她們公演的日子，SabrinaCarmen表示對大家有信心，HilaryChelsea坦言因為大家都花了很多時間、心血去演，心情很期待當晚的表現。至於這個組合是限定女團，還是會作長遠發展，她們表示會作長遠發展，大家都很齊心練習。

Skylar說︰「我希望我哋6個可以好齊心，因為好難得公司俾機會令唔係歌手嘅人都有得發展，我希望呢個組合可以愈遠愈好。」她表示暫時不需離開兒童節目組，只需夾下檔期便可以。Carmen坦言很幸運可以在公司試不同東西，自己都沒有想過出歌、為其他人擔心任嘉賓。

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《魔音女團》練習生再次碰頭。

過去Sabrina是以司儀身份亮相這類慈善節目，今次變成女團成員感覺很新鮮。她說︰「喺呢個節目係解放咗真實一面，以前喺公司做最多係啲大騷主持，無諗過用唱跳身份令大家可以重新認識我。」Hilary坦言今次加入女團是一個很意外及開心的經歷，體驗到人生總有無限可能，希望這個組合能做到一些成績。Chelsea很感恩獲得機會，讓她認識到一班好女仔，知道大家都想做好這個女團，而她自言廣東話不濟，唱得又不好憂影響到女團的表現。

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