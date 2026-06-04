黃智雯難忘拍劇受壓導致脫髮 舞台表現獲好評開Turbo劇接劇

黃智雯Mandy近日為代言的頭髮保健產品拍攝全新一輯廣告，Mandy以一襲白色背心長褲上陣，大晒柔順長髮，為了在廣告中營造秀髮飄逸效果，Mandy即使要被吹風機狂吹數小時亦毫無怨言， 只在鏡頭後不時飲熱飲暖身，表現專業。

最近忙於舞台劇的Mandy，繼早前《天下無不西之閨蜜》獲得好評後，即將又演出鄧樹榮戲劇工作室重頭劇《奧賽羅》，工作排得密麻麻。談到脫髮問題，Mandy自言過往亦曾受到此問題困擾：「最深刻係拍攝《三個女人一個「因」》，因為要一人分飾三角，好大壓力，加上唔夠休息，差不多每日瞓得兩個鐘，出現嚴重脫髮問題，試過沖完涼成個浴缸都畀頭髮塞住，亦試過一梳頭就甩好多頭髮，見到都好驚，嗰段時間，我連洗頭都唔敢，我怕洗頭會再甩多啲頭髮，直至拍完套劇，冇咁大壓力，漸漸先好番啲。」