大死撐日｜44場爆滿 林日曦籲勿買黃牛等「執雞飛」 全力監督毛舜筠操肌

由毛舜筠(毛姐)、林日曦(腦細)領銜主演，與白只、楊偉倫及胡麗英攜手炮製的年度癲喪舞台劇《大死撐日》，反應熱烈加至44場，加場門票昨日(3日)開售即被秒殺，全數爆滿。毛姐和腦細異口同聲感謝觀眾信任和支持。不少未能成功撲飛的劇迷紛紛留言求助。林日曦呼籲大家：「與其黃牛，不如執雞！」他笑指：「萬一到時VIP Blackpink等成員唔嚟，會有雞會出現『執雞飛』！」有興趣的觀眾可即日起到 Chicken.Lam1Hey.com 登記輪候「執雞飛」。
被問到是否已經欠下滿身「飛債」，林日曦則輕鬆回應：「我冇乜朋友，所以冇爭人飛，非常輕鬆。」林日曦透露，由於演期橫跨打風季節，團隊早已預留第45、46場作補場之用，並笑言：「如果到9月尾都唔打風喇喎⋯⋯」暗示屆時或有機會再加場。談到即將迎來長達三個月的演出期，毛姐表示會持續運動，以保持最佳狀態。至於會否拉隊跟毛姐做運動操肌備戰，又或者齊齊上唱戲班提升實力，林日曦笑言：「我主要都係監督毛姐做密集式訓練。我嘅角色本身嘅人物性格就係唱得難聽，所以唔使練咁多。」
對於有網民於社交平台分享《大死撐日》地鐵宣傳海報，更表示自己「返工嘅動力」就是「撐到八月睇《大死撐日》」，林日曦坦言既感激又倍感壓力：「見到啲觀眾話好期待，我即時好大壓力。想提醒返買咗飛嘅朋友，千祈唔好咁大期望，要預咗個演出將會好難睇，咁先係正確態度。」