大死撐日｜44場爆滿 林日曦籲勿買黃牛等「執雞飛」 全力監督毛舜筠操肌

被問到是否已經欠下滿身「飛債」，林日曦則輕鬆回應：「我冇乜朋友，所以冇爭人飛，非常輕鬆。」林日曦透露，由於演期橫跨打風季節，團隊早已預留第45、46場作補場之用，並笑言：「如果到9月尾都唔打風喇喎⋯⋯」暗示屆時或有機會再加場。談到即將迎來長達三個月的演出期，毛姐表示會持續運動，以保持最佳狀態。至於會否拉隊跟毛姐做運動操肌備戰，又或者齊齊上唱戲班提升實力，林日曦笑言：「我主要都係監督毛姐做密集式訓練。我嘅角色本身嘅人物性格就係唱得難聽，所以唔使練咁多。」