林襄成功表演拋接後空翻　苦練4個月全腳瘀血辛酸曝光

林襄在Facebook發文：「競技（競技啦啦隊）教會我的第一課：不是等準備好了才開始，而是在一次次跌跌撞撞的嘗試裡，發現原來自己比想像中更勇敢、更強大。」並附上從1月13日開始與其他啦啦隊成員練習、培養拋接默契等訓練，鼓勵大家：「願我們都能擁有踏出第一步的勇氣。」

林襄因擁有亮麗外型受到許多粉絲喜愛，不時透過社交平台分享生活。5月30日她為中華職棒味全龍啦啦隊成員在天母棒球場挑戰開場舞空接、後空翻成功後，分享苦練4個月辛酸過程影片，表示：「從沒想過自己那份無所畏懼的勇氣，竟然能帶來這麼大的成就感。」雖然練到全腳瘀血，但她在訓練中逐漸找到了後空翻時的平衡感，最終完成精彩演出。

此外，林襄與「歐弟」歐漢聲、張立東主持的新節目《歐耶一級棒》即將開播。談及這次主持新節目，林襄透露與歐漢聲一起工作時一拍即合：「我和歐弟哥從來沒見過，本來有點小緊張，後來發現歐弟哥很健談、人很好，也都會鼓勵我們晚輩，私底下聊天時，我們很聊得來。」她為了主持工作也做了很多功課：「我蠻常看以前的綜藝節目，每次在網路上看到好笑的節目片段跟花絮，我都會存起來做參考。」

歐漢聲也很期待和林襄一起合作：「林襄非常可愛、有禮貌，也非常上進，我從她身上看到蔡依林年輕時的樣子，不管再累都是精神奕奕的，只是希望她可以維持身體健康，不要太過勞累。」並看好林襄的演藝事業發展：「她是我們的人氣王，都紅到日本去了，我有跟林襄說『妳每天都要跟我學一句日文，因為我希望有一天能看到妳在日本發光發熱的樣子』」。