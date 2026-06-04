火遮眼｜《九龍城寨》谷垣健治執導挑戰大尺度 徒手插眼鐡重錘擊爆頭三級上映

由《九龍城寨之圍城》金像獎最佳動作設計谷垣健治執導、《樹大招風》金像獎最佳導演許學文監製兼編劇的武打動作電影《火遮眼》（The Furious）揚威多個海外影展，爛蕃茄影評網站Rotten Tomatoes上更獲驚人的100%滿分好評。電影正式預告昨日曝光，影片開首已警告大家「不喜暴力者慎入！」連場超大尺度激戰畫面直轟觀眾眼球，其中最挑戰電檢尺度的畫面莫過於徒手插眼、冰屍斷頭，與及狂刀砍斷手臂，短短的預告已絕對讓人腎上腺素飆升。

電影由許學文聯同《神探大戰》《樹大招風》金像編劇麥天樞及《九龍城寨之圍城》、《智齒》金像編劇岑君茜聯手編劇，雲集5大世界級武術高手演員包括謝苗（Xie Miao）、林科燈（Joe Taslim）、黎唯（Brian Le）、岩永丞威（Joey Iwanaga）及雅彥·魯伊安（Yayan Ruhian），獲世界各地影迷及影評人一致推祟，大讚「武打片天花板！」從預告片的武打畫面所見，拳拳到肉，腳腳斷骨，在谷垣健治導演鏡頭之下招招絕殺，毫無保留呈現殊死搏鬥帶來的痛快感，爽度爆錶。

故事講述習武之人王偉（謝苗 飾）的女兒被走私兒童組織擄走，眼見市內發生多宗兒童失蹤案，但面對腐敗的警察投訴無門，渾身怒火的他對綁匪狂追猛打，重錘擊頭，敲斷腳骨，敵人有多惡，他就有多凶狠！可是敵方的邪惡組織亦高手林立，冷血殺手弓箭狂發直擊要害。《火遮眼》被評為三級，將於6月12日上映，