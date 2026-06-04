陳啟泰主持新節目《健康百萬大道》 首集嘉賓Renee李蔓瑩贏獎金作慈善用途

HOY TV全新問答遊戲節目《健康百萬大道》，將於6月6日晚上8時正於 HOY TV 77台和《健康百萬大道》的YouTube官方頻道同步首播。 陳啟泰（Ken）再度做主持，以其招牌的睿智與幽默感，和專科醫生在《健康百萬大道》深入淺出地解構備受都市人關注的健康及醫學專題，引領觀眾寓娛樂於學習。陳啟泰在拍攝現場有感而發，坦言隨著年紀增長，深刻體會到「身體健康比財富更重要」的道理，感到自己在這個時期遇上這個節目，對自己和廣大觀眾都是件很有意義的事。

《健康百萬大道》節目更將遊戲與慈善結合，參賽嘉賓在節目中答中問題所累積的獎金，將會全數捐贈予本港的不同病人組織、健康及醫療機構，不但為他們提供實質資助，更可以透過節目喚起大家對不同疾病的關注。 再現「 Double 獎金」玩法 節目的遊戲規則兼具娛樂性與資訊，在第一部分，參賽嘉賓答對問題可穩定累積獎金；進入第二部分，難度全面升級，答對問題獎金將會即時翻倍（Double），但若不幸答錯，累積獎金則會被狠狠地減半。緊張刺激的獎金跳動機制，令觀眾與現場嘉賓一同屏息以待陳啟泰公佈答對還是答錯的一刻。首集節目邀請到人氣女神李蔓瑩（Renee）擔任參賽嘉賓，她一登場便笑稱要用自己「僅有的記憶與知識」力爭最高獎金。而為了確保節目中的醫學知識是正確和專業，每集節目都安排專科醫生坐鎮，為嘉賓提供三次「醫療急救箱」，當嘉賓對答案有猶疑時就會給予提示。這一集就有皮膚科專科醫生黃之鍵醫生，擔任李蔓瑩的擔任「醫療急救箱」，陳啟泰就對黃醫生表示：「唔好因為佢係靚女就提水提得太過分！」引發現場笑聲不斷。

男友伍允龍受濕疹困擾？ 首集問答內容聚焦於本港極為普遍的都市病「濕疹」。節目中引用了最新的問卷調查數據，拋出包括「中度至嚴重濕疹患者在治療上，最受甚麼問題困擾（選項包括長期控制病情、類固醇副作用、治療選項及醫療開支）」以及「目前香港有多少種治療中度至嚴重濕疹的生物製劑」等專業醫學題目，資訊量十足。面對充滿挑戰性的醫學問題，連平日活潑的李蔓瑩亦直呼題目「都好難呀。」 李蔓瑩說自己很幸運沒有濕疹，但因身邊朋友有濕疹，所以亦令她對這個病有所認識，大家一聽到「朋友」，自然會關心她的男朋友伍允龍是否也有受到濕疹困擾？答案是幸運的沒有。李蔓瑩經常都會收到不同品牌的護膚品，她會親身做白老鼠試用，用完覺得好的就會和伍允龍與及其他朋友分享。亦會留意有其甚麽護膚品能舒緩濕疹的痕癢，然後介紹給有需要的朋友。也因為平日對有濕疹朋友的關心，所以Renee對濕疹也有相當認識，在《健康百萬大道》回答問題時，無需每一條都請教擔任「醫療急救箱」的醫生。

「真假醫生」環節考起李蔓瑩 節目中趣味十足的「真假醫生」互動環節，嘉賓需要在兩位「醫生」中，憑他們所講的說話內容、外表和其他細節去找出那位才是真正的醫生。陳啟泰在現場高調預告，透過「Double再Double」翻倍機制，首集嘉賓極有機會刷新節目一個很高的捐款紀錄，為受惠機構「香港皮膚健康基金」帶來5位數字的善款。李蔓瑩表示：「今日成個拍攝過程我都覺得好開心、好好玩。我細細個就睇Ken哥嘅問答節目，今日終於自己可以成為其中一位嘉賓，最搞笑、最難忘嘅絕對係『真假醫生』個環節！」