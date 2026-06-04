Honey Punch快閃巡演逼爆多區商場 慶祝新歌打入各大排行榜

樂壇新勢力女團Honey Punch，近日人氣狂飆，繼早前在鑽石山荷里活廣場圓滿舉行《樓上的姐姐》粉絲見面會後，6位成員於上周再度發動密集式「快閃旋風」，一天內連跑新蒲崗Mikiki、荃灣荃新天地及觀塘apm 3大商場，與一班支持者見面。當日大批忠實fans，在活動前已到達活動場地霸位，高舉應援牌希望與Honey Punch互動，完場後依然留低希望與她們近距離互動。

Honey Punch最新派台單曲《樓上的姐姐》，由音樂人伍樂城與填詞人黃偉文聯手打造。歌曲憑藉洗腦旋律與細膩歌詞，一推出即強勢席捲本地各大樂壇排行榜。除了成功攻佔 TVB「勁歌金榜」及 ViuTV「Chill Club 推介榜」第三位，亦在「新城勁爆流行榜」、「中文歌曲龍虎榜」及「叱吒903專業推介榜」名列前茅，成績極為驕人。

為了答謝樂迷支持，Honey Punch展開馬拉松式商場巡迴宣傳。連同早前的 MOSTown新港城中心、黃埔天地、荃灣廣場、WWWTC Mall及南豐紗廠，她們至今已接連現身港九新界共8個地標商場。當天不少忠實fans，冒著大熱天提早數小時到場「霸位」，活動結束後仍依依不捨留在現場，只為爭取與偶像近距離互動。成員們見狀大受感動，在活動尾聲紛紛表示：「在未來的日子裡，我們會繼續努力，用更多精彩表演報答大家！」