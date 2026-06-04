ERROR新團歌以「不分」團魂回應風波 193郭嘉駿披露團隊動向

ERROR自2024年12月推出《野舞士》後，暌違近一年半，今日終於推出最新團歌《我們不分》，歌曲以愛情為包裝，延續「我們」系列，憑歌寄意，高調回應近期的風波，向樂迷及大眾宣告 ERROR四子堅持「不分」的團魂。

對於相隔年半才出新團歌，隊長 FatBoy（梁業）發揮幽默本色解釋：「我哋 ERROR 不嬲都係慣咗好耐先會出一首歌嘅，你知我哋慢工出細貨呀嘛！想揀得好好聽咁樣送俾大家。」至於為何選擇在此刻推出，FatBoy解釋：「大家都成日話3哥、保錡未復出，咁我哋一次過，等佢哋出完歌，連續三步曲俾個衝擊大家！」 新歌創作班底強勁，由跟ERROR多次合作的何秉舜(何丙)包辦曲編監，周耀輝填詞，為 ERROR 度身訂造，「表面講愛情，但內裡亦關於兄弟情。周耀輝老師就更加寫到我哋『不分』嗰種感覺，真係錦上添花！不論喺兄弟情或者愛情路上，大家都一定要有『我們不分』嘅結果。」

新歌《我們不分》延續《我們不碎》、《我們不Chok》、《我們很帥》系列，何啟華(Dee)不諱言：「今次叫得《我們不分》，其實最主要原因係因為填詞人係周耀輝老師。《我們很帥》已經係七年前周耀輝老師畀我哋嘅作品，對上一次同佢合作亦都係五年前嘅《I Promise》。」阿Dee表示，最初聽到監製何丙的音樂時，感受到一份極致浪漫、甜絲絲的感覺，便認定主題必須圍繞愛情，而周耀輝老師的詞正能產生完美的化學效果。

從男孩變男人 談到「不分」的雙重意義，阿Dee認為四子已從男孩子進入男人階段，面對社會上「過30歲就要談婚論嫁」的規範，他們想探討另一種長久的愛：「不分離同不結婚，其實你不分離就已經好似結婚咁浪漫，都係一輩子嘅事。而且，呢個歌名亦都有少少回應到我哋最近嘅一啲風波。當我哋重振旗鼓出返嚟嘅時候，亦都秉承、間接回應咗我哋團隊嘅團魂，就係我哋都係『不分』！」他更透露今次ERROR大膽嘗試全新的 Harmony 混音與高低音合唱，希望為大家帶來新鮮感。

新歌MV自肥 預告重量級女主角 至於ERROR今年會否再有團歌或舉辦演唱會，193（郭嘉駿）率先披露今年的動向：「今年我哋會從多方面去努力。開唔開演唱會？我哋可能會有一啲其他形式嘅show，或者我哋都會努力研究吓呢一方面，咁希望大家期待！」而被問到 MV會否有女主角， FatBoy 隨即大賣關子，預告將有「自肥」驚喜：「女主角方面呢……你知我哋 ERROR 不嬲都自肥開㗎啦！女主角嚟講，絕對會有個重量級嘅嘉賓將會出現！」