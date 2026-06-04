專訪｜AK再演舞台劇 從驚錯學習容錯 謝君豪：珍惜仍可冒險的機會(有片)

MIRROR成員江𤒹生(AK, Anson Kong)繼去年首度參演舞台劇《Suck樂園》後，今年6月再接再厲踏台板，與出爐劇帝謝君豪(豪哥)、葛民輝、韋羅莎、魯文傑和蔡曉童合演舞台劇《The Magic Hour魔幻時刻》。AK擔任主導角色，與多位劇壇前輩演對手戲，他坦言要克服恐懼心態；謝君豪就語重心長分享經驗，善用舞台劇充裕的排練時間，學習從錯誤中成長。

舞台玩爆破？ 《The Magic Hour魔幻時刻》改編自喜劇大師三谷幸喜執導的電影《黑幫有個荷里活》，將於今日(5日)起於香港演藝學院歌劇院演出29場。AK演地痞酒店經理方文俊，搭上果欄黑幫大佬(葛民輝飾)情人Linda(韋羅莎飾)，為求保命，承諾尋找傳說殺手「西門吹雪」，靈機一觸找來三流演員李青峰(謝君豪飾)扮演西門吹雪，意圖自編自導瞞天過海，掀起一場黑幫風暴，屆時可能在舞台重現電影版的爆破和動作場面。謝君豪表示，「真的很新鮮，我都未試過，大家要配合得很準，因為唔可以分鏡拍和剪接，要即時做出來，整體舞台運作要好純熟。」

睇《南海十三郎》學廣東話咬字 AK與謝君豪首次合作，談到彼此印象，AK自言最深刻是上戲劇課時，看豪哥演的《南海十三郎》，「舊年排練《SUCK樂園》，因為我有懶音，要跟廣東話老師學講對白，老師俾我睇一段教科書級別的影片，其中一段是《南海十三郎》，因那年代的廣東話較字正腔圓。今次真正接觸就發現佢好搞笑。」謝君豪則透過《SUCK樂園》認識AK，「睇佢跳喪屍舞，已經眼前一亮。」他大讚AK是可造之材，「最緊要是他鍾意演戲，而且樂在其中，仲好鍾意吹水，問我好多演技、以前拍戲的事。」他笑言被AK舞姿吸引，要拜師學舞，更密謀在舞台齊齊共舞。

慶幸仍識驚 夢想要成為歌手的AK坦言，入行後隨著拍劇經驗累積，逐漸愛上演戲，「因可嘗試不同的人生，而且我好鍾意團隊合作的氛圍，無論拍劇、拍電影或短片，都需要台前幕後合作。 」相比上次《SUCK樂園》化身不同角色，穿插不同單元故事，今次AK由頭演到尾，既要與阿葛爭女，又要教豪哥扮殺手，雖攞正牌向前輩偷師，但仍難免緊張，「我要主導劇情，不能夠存在驚恐這情緒，無論如何都要克服。」不過，出道逾8年，他慶幸仍保存這份緊張，「反而我好享受，不論演出了幾多場，這份緊張能提醒我要認真去做。」謝君豪認為緊張是人之常情，「永遠第一場最緊張，緊張是一種動力，令你腎上腺飆升，更集中精神。」他透露間中會執教戲劇班，自我提醒別要做老油條，「演戲多年當然累積經驗，但有時教學生最基本的毛病，就會反省自己，別以為自己無懈可擊。」

冒險做新嘗試 熟能生巧，不讓緊張影響表現才是關鍵。集影帝與劇帝於一身的謝君豪認為，舞台劇勝在排練時間充足，往往花上兩個月排練，「其實排戲的好處就是容讓你出錯，錯也沒所謂，反正只是排練，唔需要一定穩陣，可以冒險做新嘗試，可能有意想不到的火花。雖然新嘗試，有可能失敗，但也很珍惜這些機會，你今日失敗，第二日又會好起來。平時拍戲趕急，未必容許你嘗試。」AK憶述去年演《SUCK樂園》，「當時我好驚錯，犯錯好像跟你能力有關，慢慢才發覺排劇當然可以錯，其實容錯是累積經驗，懂分辨好與不好，在舞台才能呈現好的演出。」

化缺點為優點 從錯誤中學習，往往最難是心理關口。舞蹈員出身的AK自言非學院派，「演戲方面仍是新人，每次只能盡力呈現，當刻自己在角色上的最真實感受。這兩年才慢慢學懂，不要因某次做得不好，就跟自己的能力掛鉤，現在會不斷警覺自己有甚麼問題，跟自己講不要緊，下次再做好一點就可以。」公認是好戲之一的謝君豪認為，演員面對鏡頭必先要有自信，有時要平衡免得變成自戀，「將自己無限擴大就好唔現實。當做得唔好時，便總結下次要怎樣，有時你的缺點，可以變成自己的特色，甚至是優點。」

見證女兒重要時刻 劇名是「魔幻時刻」，謝君豪形容為人生的高光時刻，「這劇不只是搞笑，笑之餘亦有反思，每個角色都希望找到自己的魔幻時刻。」談到高光時刻，63歲的謝君豪就分享出席女兒畫展的時刻，「她讀藝術，大學畢業時搞畫展，我覺得好夢幻，那刻她就是藝術工作者，跟平時我倆相處不同，覺得好神奇又開心。」當然還有每次舞台上演出，他續說：「在台上與對手互動，同呼同吸，大家一起扶持對方，為求把戲呈現給觀眾，望住漆黑一片的觀眾席，好夢幻也高光。」