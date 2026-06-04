新城廣播x廣東廣播電視台聯播 楊千嬅新歌奪「大灣區音樂榜」冠軍歌

由香港新城廣播知訊台與廣東廣播電視台音樂之聲攜手製作的全新聯播節目《灣區聲勢力》踏入第五周，楊千嬅的新歌《回歸一塊小石頭》成功奪得「大灣區音樂榜」冠軍歌，千嬅更特別拍片感謝各方支持。 千嬅在影片中表示：「Hello大家好，我是楊千嬅，非常開心，因為我的新歌《回歸一塊小石頭》得到『大灣區音樂榜』的冠軍歌，很感謝新城資訊台、廣東廣播電視台音樂之聲，以及內地的所有歌迷朋友支持，謝謝你們！」

節目主持張宇航與T.MAX亦邀請到來自廣州的Rapper「講者」（Prosa）成員FAT B和Y-MAN做嘉賓，大談他們相隔十年推出的全新EP《都市洪流》，以及與著名音樂人Dough-boy再次合作的點滴。被問到為何相隔多年才再推出作品，Y-MAN解釋，EP的主題《都市洪流》是希望以他們獨有的方式，去觀察這十年間城市的巨大變化。Y-MAN說：「我十年沒有推出新作品，用這十年時間去觀察這個城市，發覺市場變化很大，大部分人現在都是看短視頻，被這些主流沖刷，好像沒有自主意識一樣，所以就用我們獨有的音樂去講述這件事，我們是不變的。」

EP中收錄的《小人物》獲主持張宇航點名推介，指歌曲很有愛，與過往認識的「講者」感覺不同。FAT B透露這首歌一直希望找小朋友唱副歌，最終靠一個朋友機緣巧合達成，他說：「我們一直很想找小朋友幫我們唱chorus，我膽粗粗地發微信給一個電視台的音樂總監朋友，他一口答應。然後就順理成章找了某小朋友合唱團的成員幫我們錄副歌。」 對於歌曲的感覺，T.MAX分享：「我自己很喜歡這首歌，每次聽到小朋友加入Hip Hop，我會有一股感動的感覺。」FAT B回應：「你抵抗不了，因為我們就是用小朋友天生天真無邪的聲線，去唱著成年人發生的事情、感受的事情，這是一個巨大的反差。」