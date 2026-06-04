保良局8‧14慈善騷歌手陣容曝光 TWINS林家謙馮允謙等傾力演出

保良局多年來舉辦多項籌募活動，每年均秉持創新及務實原則，積極加入新元素，致力籌集更多善款以推展各項服務。配合今年「匯聚星光，閃耀人生，保良局SHINE ON」的主題，保良局將全新打造煥然一新的慈善音樂盛事——《SHINE ON! 保良慈善演唱會》，透過現場音樂演出，凝聚社會各界力量，為弱勢社群籌募善款。是次節目由保良局副主席何猷亨先生擔任節目籌委會主席，副主席郭浩泉先生、總理嚴子諭先生、總理司徒立先生及總理李文斌先生, MH, JP擔任聯席主席。門票將於6月12日優先發售，公開發售日期稍後公佈。

《SHINE ON! 保良慈善演唱會》將於2026年8月14日假紅磡香港體育館舉行，採用四面舞台設計，拉近歌手與觀眾距離，營造更具感染力的現場音樂氛圍。是次演出陣容鼎盛，集合多位人氣歌手傾力演出，包括TWINS、林家謙、馮允謙、Gin Lee 李幸倪、Gareth.T 湯令山、Tyson Yoshi、關心妍、JW王灝兒、曾比特、雲浩影、黃淑蔓、CY陳宗澤、姚焯菲、張馳豪，同場亦有中年好聲音義工周吉佩、劉洋、李金凱及龍婷，熱唱耳熟能詳的經典快歌。一眾歌手將輪番登場，以多元音樂風格帶動舞台，呈現節奏明快、層次豐富的演出。演唱會並由星級主持林盛斌(Bob)及李尹嫣擔任司儀，帶動全場氣氛。