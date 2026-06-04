農夫澳門騷明日公售 騙徒假冒陳淑蘭助理呃飛

蘭子直言對事件感到非常生氣，她說︰「好嬲好嬲非常嬲！主辦單位嚟問我，仲同我講佢仲要唔係第一次用我個名騙人！話舊年已經用我個名去訂其他歌手演唱會飛！當時大家不虞有詐，但今次因為係過澳門睇騷，大會覺得有奇怪，點解香港紅館嗰陣唔嚟，於是搵人打嚟問下我，佢就穿煲啦！我真係好蠢喎，我從來未問過人攞演唱會貴賓免費飛喎，從來任何演唱會我都係自己俾錢買！農夫我都好鍾意呀，但係如果我真係有時間，我會自己買飛去睇，唔會煩人囉。今日主辦方好好，佢哋都問過我介唔介意公開呢件事，我覺得真係要公開喎，我諗緊係咪要報警備案，同埋我建議公開嗰個人電話號碼、個名等等，免再有人受害。」