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娛樂
出版：2026-Jun-04 23:12
更新：2026-Jun-04 23:12

東張播毒渣男令人關注HPV 阿Sa姜濤Tyson Yoshi做過代言人

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ENT

阿Sa是元祖級HPV代言人，最近由Tyson Yoshi及林明禎接手。

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《東張西望》日前播出一名年僅21歲的籃球教練H先生，被指控他隱瞞患有HPV（人類乳頭瘤病毒）的情況下，與多名女子發生不安全性行為。由於H先生未再跟受害人聯絡，一度失蹤，於是受害人聯同《東張西望》設局成功令H先生現身。H先生雖然樣子被打格，但都感受到他見到3名女子時非常愕然。對方曾一度避走入健身中心，沒料到3名受害人都有該會籍，齊齊入內迫供。其後網上傳出他們到訪過的健身中心分店發出通告，表示將會進行深層清潔，暫時停止營業。

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有網民估計曾跟H先生發生不安全性行為的女子不止3人，其後網上討論區出現多個有關打針預防HPV病毒感染的帖文，以及有不少網民探討HPV疫苗，甚至有網民在健身室等場景，大方分享自己接種HPV 疫苗的紀錄。坊間因為「播毒男」一事喚醒對HPV的關注，而現實中有不少藝人曾擔任過相關代言人，當中阿Sa蔡卓妍更是HPV元祖及代言人。

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Sa07年成為全球首位子宮頸癌疫苗代言人，更曾以「子宮頸癌關注大使」呼籲大家接種HPV疫苗，並曾公開表示阿嬌也有接種。其後她曾與吳君如、梁詠琪、鄭伊健、周柏豪、姜濤一齊拍廣告喚醒大家對HPV的關注。其後阿Sa「卸任」後，姜濤則先後與馮德倫、麥冬喚醒男士都要注射HPV疫苗。G.E.M.鄧紫棋亦曾經為HPV疫苗拍過一輯廣告。最近有關HPV廣告換成Tyson Yoshi及林明禎，繼續用不同方式宣揚HPV疫苗重要性。

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HPV(人類乳突病毒)對男生的影響絕不亞於女性，有醫生指出很多人也以為HPV是女性專屬，但其實上男女皆有機會感染。而且男生感染率甚至更高，而且男性多數是「無症狀攜帶者」，可能在無聲無色間傳播病毒，或是患上癌症。由於很多人只把 HPV 和「子宮頸癌」連在一起，於是誤會HPV是女生的問題、女生要打疫苗就好。 但事實是男性也可能罹患HPV相關癌症。只是部位不同。常見HPV相關男性癌症包括：

  1. 口咽癌(近年男性發生率上升)

  2. 肛門癌

  3. 陰莖癌

其中口咽癌在男性的發生率相對更高。因此，HPV對男女都不是「只有傳染」的問題，而是同樣牽涉到癌症預防。

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