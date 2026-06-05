蝦頭再減磅 挑機Gary哥哥拆解愛情求生攻略

蝦頭與Gary哥哥將以Music Show演繹一場音樂擂台《唔妥你還是愛你》

楊詩敏（蝦頭）與譚偉權（Gary哥哥）兩位同樣畢業於演藝學院的實力派演員，將以Music Show演繹一場音樂擂台《唔妥你還是愛你》，與觀眾一同拆解愛情中的求生攻略。 《唔妥你還是愛你》故事以「追、求、定、結、離」的人生格局，配合觀眾熟悉的流行歌曲，唱盡男女間的哀怨情仇，大鬥搞笑演技，擦出連場笑彈，讓觀眾在歡笑聲中重新審視又愛又恨的男女關係。大會以「前世欠咗你，今世笑住還」及「你係啱嘅，我都冇錯囉」為宣傳口號，幽默道出愛情中的無奈與包容。

終於等到可以同台 蝦頭與Gary哥哥的緣分，始於她18歲時初入演藝學院，當時有份參與Gary哥哥主演的音樂劇《遇上1941的女孩》擔任和音：「當年見到師兄師姐又唱又跳好正，我同自己講要俾心機讀書，將來都要俾好嘅表演大家睇。」事隔多年，二人終能再度同台。Gary哥哥表示，這次故事大綱由二人反覆溝通後構思出來，二人猶如置身擂台，互相交流對感情的看法。他特別提到，相信自己跟音樂總監Chris Mak的默契，足以令觀眾於整個演出中產生「同呼同吸」的感覺，並期望觀眾能放下煩惱，享受一個愉快的晚上。