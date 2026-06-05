飛常日誌II｜戴祖儀成新任黑絲空姐擔當 郭柏妍獲封新一代制服女神

《飛常日誌II》，將於6月15日起、逢星期一至五晚八點半翡翠台播映。主要演員有馬國明、高海寧、劉穎鏇、周嘉洛、朱敏瀚、洪永城、郭柏妍、吳偉豪、戴祖儀、張馳豪、鍾柔美、徐榮等。《飛常日誌》第一季開播時，劉穎鏇Tiffany及戴祖儀的空姐造型引爆全城熱話；來到第二季，由於Tiffany角色高雅雯已升職成管理層，其風摩一時的空姐Look極有機會成為絕響，變相今季的「長腿空姐擔當」落在出名擁有修長美腿的戴祖儀身上。

根據官方發布的首輪宣傳劇照，雖然Tiffany已轉行「甜美OL」造型，但由於多以短打為主，在劇中依然不乏大晒美腿場口；而在12人的大合照中，坐在正中央的Tiffany與戴祖儀不約而同大晒修長美腿，戴祖儀更穿黑絲上陣，而「宣傳限定」的劉穎鏇長腿美照，各有美態，為劇集展開完美序幕。與Tiffany一樣主力OL造型上陣的還有高海寧，相比Tiffany的知性甜美，高Ling的打扮偏向成熟穩重女強人風，與劇中獨立幹練的人設相當脗合。

上季因「短打橫行」而獲封「腳柏妍」的郭柏妍（Rosita），今季因「升呢」做女機師，故將會收起美腿、換上長褲機師制服。雖然脫離了短打少女造型，但網民依然極buy，並大讚穿了長褲制服的郭柏妍更突顯其「九頭身」完美身材比例：「腳柏妍就算穿長褲，依然遮擋不住那雙長腿的氣勢！」加上本身的高顏值、獲封「新一代制服女神」之餘、亦獲讚：「型格得嚟又有甜美感。」而今季「承繼」郭柏妍青春少女寶座的，則是鍾柔美（Yumi），她在劇中除了Keep住以短打造型上陣，並主攻甜美粉色系，同樣值得期待。