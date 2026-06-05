專訪｜陳曉東盼搣甩「插班生」印象 笑談網絡打手：正常人邊會咁得閒，日日趴喺電腦講人壞話

陳曉東近年再次活躍於香港樂壇，將於6月19日於紅館舉行《陳曉東NEON Reflections 30 演唱會》，上周在方力申紅館個唱與李彩華、周勵淇合唱《百分百感覺》主題曲《兩男一女》，網絡洗板迴響極大。出道30年，單單唱經典金曲，足已為觀眾帶來回憶殺，不過他拒絕食老本，今年已先後推出兩首廣東歌，挑戰不一樣的曲風，「我唔可以不停拎啲舊歌出嚟，應要做一些新嘗試。」

新形態廣東歌 相隔7年再踏紅館，陳曉東挑戰四面台，「睇下好唔好玩，舞台、歌衫都想貪心啲，設計師要諗埋背脊，(會否露背？)唔會喇！唔好再問呢啲，正經啲。」他認真表示，希望推出多幾首廣東歌，「好多人覺得我好多年都唔喺香港，好似唔喺呢間學校畢業，一直似插班生，隔一段時間才返嚟。」故此在開show前，他在4個月內先後推出《今天我們都會飛》和《致我們消失的超能力》兩首新作，他沾沾自喜，「確實我覺得新嘗試比以前好，唔係讚我自己，但真係覺得有進步，希望發掘自己多啲可能性。」成家立室多年，他希望多分享人生閱歷，同時尋求突破，將外國音樂元素注入新作。例如《致我們》就結合電子音樂與Cyberfunk曲風，「我唔係一個守舊嘅人，希望會有一些新形態嘅廣東歌。」

從被服侍到一腳踢 回看出道以來的轉變，從19歲出道被服侍周到，至2011年自組立門戶，唱片製作和籌辦演唱會都一腳踢。陳曉東形容，「我由入寶麗金唱片公司，被訓練做一個偶像，所有人都提供佢哋嘅認知俾我，現在我儲埋儲埋，全部都放回我自己的製作。」陳曉東笑言昔日清澀的聲音，很多時都「慘不忍聽」，他憶述當年《心有獨鍾》，當年極力爭取才能成為主打歌，「本來唱片公司想主打《深情的眼睛》，但本已被包裝成偶像出道，唔想首歌都咁idol，(抗拒做偶像？) 我不抗拒，但希望係首大路情歌。呢首歌當年係有申請重錄，現在聽都覺得好一般。」

摸索聲線特質 省略修飾 當年初入行，唱片公司提供資源，讓陳曉東嘗試不同曲風，同時測試觀眾接受程度，隨著累積經驗，摸索適合的演繹模式和聲線特質，「這就是歌手的成長，當知道可從另有方法去表達風格，就不需要喺聲音上加入譁眾取寵的顏色，漸漸連震音都省略，當明白可直率表達感情，連裝飾音都可省略，慢慢搵到屬於自己嘅聲音。」他舉例指《水瓶座》首次跟王尚偉合作，發現氣聲演繹，歌迷很受落，「後來事業上挫折，自己一個人租樓住，遇上《感覺瞬間》就開始自己填詞。後來遇上Eric Kwok，我就用拍《百分百感覺》嘅感覺作曲，寫咗《劃火柴》，很多新嘗試或曲風，就慢慢堆起來。」

適應網絡生態 重新投入香港樂壇，面對社交媒體主導的生態，陳曉東坦言仍須摸索適應，「如果你俾我揀，我會想有雜誌、報紙、唱機同實體，但當時代變遷，就算唔想接受都要接受，唯有喺新方向裡，睇下捉到幾多認同。有時都唔知點繼續落下，因為而家可以選擇性，我唔關注呢個人，完全睇唔到佢嘅嘢，我都唔知點推廣。」以前可透過主流媒體以不同方式宣傳，只要願意宣傳，不愁沒曝光；但網絡傾向「圍爐」，即使拍短片、開live，都未必能廣泛傳遞，他半說笑，「甚至我會諗，連MV都唔使拍，大家『碌電話』睇短視頻，仲有冇耐性睇5分鐘MV？每10秒碌一碌，可能我哋唱半首歌就得！」

享受負評 玩自嘲 網絡世界容讓更直接的互動，網民隨時留言表達對作品的評價，haters留言往往流量最高，陳曉東也面對過不少抨擊，他笑言，「我已睇慣，甚至開始有點享受，點解近來無人話我？」他不諱言，每次出活動，除了正常報道，總有一批haters圍攻，「呢我最核突嘅相，話我係科學怪人或者打針，佢哋一定係妒忌我皮膚好！」說畢，哈哈大笑。畢竟活到50歲，已漸看化，「Haters根本是故意，都活到這個歲數，很多事情都成熟咗，對於一啲惡意，唔需要回應。因為小學生先會話人花名，我處理事情嘅複雜程度，一早已超出去介懷嘅程度。」

至少有話語權 當年經歷過被爆與張栢芝拍拖，試過被追問戀情自行終止訪問，與戴思聰解約風波，鋪天蓋地的負面報道，跟現在網民追擊比較，陳曉東坦言至少有話語權，「那時除了透過媒體，基本上冇自己平台，現在我有一支筆，只係我寫唔寫。反而喺競爭環境，就會有啲設計出來嘅打手，以為我哋唔知咩人，正常人邊會咁得閒，日日趴喺電腦前講一個人嘅壞話、花名，如果佢受影響我就好開心？Oh my god！」 仍抱希冀 與其糾纏於虛擬網絡，他寧願多花心思在實體製作，早前推出人生首張黑膠唱片，收錄16首作品，「始終我是這年代誕生的歌手，對於實體碟有種情意結，唔係為咗賺錢，當然賺錢係好，就算翻唔到本都會做。」對於個唱，他直言：「我仍然有希冀，唔係普通商演，是但啦，唱完就得，我依然有一個夢，希望有唔同嘅設計鋪排，給自己或歌迷，留低可以記得嘅表演方式。」