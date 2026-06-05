81歲荷李活男星James Handy遭亂刀奪命 行兇者是其女友兒子

行兇者自首

據美媒報道，James Handy在6月4日被發現倒在洛杉磯住宅前院，意識不清，警方趕到時發現他身上有多處刀傷，緊急送院搶救後宣告不治。洛杉磯警方是在周三上午接獲報案，警員趕往事發地點後，發現81歲的James Handy倒臥在住宅前院，胸部遭多處刺傷，送院後宣告不治。現場消息指，行兇者主動攔下警車自首。警方指出，疑犯是死者女友的44歲兒子Michael Gledhill，案發時與母親同住該處。目前已被拘捕並以謀殺罪起訴，保釋金定為200萬美元，至於雙方衝突原因及犯案動機，警方仍在進一步調查。