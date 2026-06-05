陳慧珊56歲生日激罕現身 獲忠粉慶祝入行30年

曾是TVB「四大花旦」之一的視后陳慧珊，90年代憑《壹號皇庭》、《鑑證實錄》及《衝上雲霄》等劇集塑造出不少女強人角色。她自2006年與經理人鍾家鴻再婚後淡出幕前，近年，專注發展個人英語教學事業。去年，她壓軸客串劇集《刑偵12》，是其罕有的幕前亮相。日前，陳慧珊迎來56歲生日，她特意與追隨近30年的粉絲聚會，其凍齡外貌隨即成為網民熱話。
凍齡美魔女
從粉絲的現場片段可見，陳慧珊以牛仔外套襯豹紋頸巾、頭戴白色棒球帽現身，一身休閒打扮，感覺依然年輕。鏡頭前的她皮膚緊緻，臉上幾乎不見歲月痕跡，狀態保養得宜，被網友大讚是「凍齡美魔女」。粉絲們送上多個水果蛋糕，又圍著她高唱生日歌，陳慧珊全程展現開心笑容，並雙手合十虔誠許願，氣氛溫馨。
炮製拉頁相冊
生日會上最觸動壽星女的環節，是粉絲將她入行近30年的劇照與生活照，手工製作成一本「拉頁相冊」。陳慧珊拉開相冊細看時，既驚喜又感動。她感觸對粉絲說：「今日係我入行30周年，我好多謝你哋咁多嚟嘅支持，我知道你哋好錫我，我真係好感動。有啲粉絲真係支持咗我28、29年。」她又強忍淚水，再次感謝大家的愛錫，粉絲則高呼「You are the best」回應，而陳慧珊亦親自製作蛋糕回饋粉絲，盡顯疼愛之情。