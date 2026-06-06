金秀賢公司感謝粉絲信任　爆料人金世義涉造假誹謗被羈押

「橫豎」金世義涉造假誹謗被羈押 金秀賢感謝粉絲信任

韓星金秀賢在2025年2月因捲入已故女星金賽綸的戀情風波，慘遭演藝圈封殺，沒想到近期事件出現全新進展，《橫豎研究所》金世義遭檢方認定散布虛假言論、破壞金秀賢聲譽，已於6月4日正式移送檢方，目前維持羈押狀態。對此，金秀賢經理人公司5日特別發長文聲明，除了公布警方調查結果，也感謝粉絲一路以來的支持。 金秀賢所屬經理人公司Gold Medalist今天發聲表示，經過警方調查結果顯示，金世義涉嫌違反《資訊通信網利用促進及資訊保護等相關法律》（以散布虛假事實方式進行名譽毀損）、《跟蹤犯罪處罰等相關特例法》、《性暴力犯罪處罰特例法》（散布利用攝影機等拍攝之影像等）、強制未遂及恐嚇罪等。警方考量到案件之嚴重，已經將金世義移送檢察機關。