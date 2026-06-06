金秀賢公司感謝粉絲信任　爆料人金世義涉造假誹謗被羈押

韓星金秀賢在2025年2月因捲入已故女星金賽綸的戀情風波，慘遭演藝圈封殺，沒想到近期事件出現全新進展，《橫豎研究所》金世義遭檢方認定散布虛假言論、破壞金秀賢聲譽，已於6月4日正式移送檢方，目前維持羈押狀態。對此，金秀賢經理人公司5日特別發長文聲明，除了公布警方調查結果，也感謝粉絲一路以來的支持。
金秀賢所屬經理人公司Gold Medalist今天發聲表示，經過警方調查結果顯示，金世義涉嫌違反《資訊通信網利用促進及資訊保護等相關法律》（以散布虛假事實方式進行名譽毀損）、《跟蹤犯罪處罰等相關特例法》、《性暴力犯罪處罰特例法》（散布利用攝影機等拍攝之影像等）、強制未遂及恐嚇罪等。警方考量到案件之嚴重，已經將金世義移送檢察機關。
出於「YouTube點閱收益」
Gold Medalist提到：「雖然並非本案的直接當事人，但在金秀賢先生遵循法律程序等待結果期間，許多人長時間代替他發聲，對此我們深表感謝。」公司又向為了查明事件真相而親自採訪、努力調查的人，以及長時間替金秀賢發聲的人獻上致謝。
最後，經理人公司不忘感謝所有粉絲們的支持與相伴：「最重要的是，我們衷心感謝長期以來一直支持並陪伴金秀賢先生的所有粉絲。各位的信任與鼓勵，在艱難的時刻給予了他莫大的力量。」事實上，警方在調查過程中發現，金世義出於「YouTube點閱收益」等經濟動機，有組織且有計劃地編造虛假事實。
「逼債錄音檔」屬AI偽造
調查顯示，金世義去年三月公開的KakaoTalk對話截圖原本記錄的是金賽綸與一名「無法顯示」的未知用戶之間的對話，但金世義在取得檔案後，將對方名字直接修改為「金秀賢」，前後共竄改了七個地方，藉此編造兩人秘戀的虛假對話內容。
不僅如此，金世義去年五月在聯合記者會上公開的金賽綸生前「逼債錄音檔」，也被警方認為是利用AI技術偽造的假聲音。
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