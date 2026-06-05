謝君豪與韋羅莎相隔廿年再合作 演藝學院後台收到King Sir離世消息百感交集

豪哥與Rosa相隔廿年再合作，豪哥透露當年Rosa剛畢業參演一套古裝話劇《梨花夢》，還記得Rosa有兩句對白。阿葛在另一訪問提到想跟Rosa多些對手戲，並稱想加戲攬攬，Rosa表示不要信阿葛，因為事實並非如此，笑對方可信性甚低。

談到鍾景輝離世，豪哥表示跟同學會每年至少兩次拜訪恩師，分別農曆年及生日，間中也會探望King Sir。由於豪哥跟King Sir是同月同日，所以每年都會約埋慶祝。他坦言當時身在演藝學院後台收到King Sir離世消息時，一度難以置信，加上自己第一部作品是跟King Sir合作，也是在演藝學院，所以當下百感交集。

豪哥表示King Sir有不少金句，會深入淺出，最記得對方說過演員不止做戲，更多時間需要等待，他說：「我嗰下真係茅塞頓開，我喺《選角》都有同啲學生講要等待，等待好緊要，等機會來臨，等緊嘅時候要進修自己，拍戲排戲都要等，我哋要點樣面對等。」他又指King Sir每當談起戲劇會特別精神，很多細節會記得很清楚，更會鼓勵大家要努力。