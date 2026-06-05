紙盒藏迷｜跑馬地紙盒藏屍案搬上大銀幕 譚耀文期待新片衝擊上海國際電影節

《紙盒藏迷》取材自1974年轟動香港的跑馬地紙盒藏屍案，該案多年來被視為香港十大奇案之一，由內地演員張頌文擔正歐陽炳強，演員陣容還有譚耀文、梁洛施、Edan呂爵安、柯煒林、谷祖琳、吳冰等，劇照近日經已曝光，譚耀文在社交平台貼出內地版海報，並留言：「幕后團隊，排除萬難、终於能够面世，非常感恩 ，拭目以待。」《紙盒藏迷》是首部香港製作的電影在「上海國際電影節」角逐金爵獎主競賽單元。

前年開鏡終 揭神秘面紗

《紙盒藏迷》由《正義迴廊》班底又一香港懸案題材電影，內地演員張頌文在戲內會飾演疑犯駒歐陽炳強，來自廣東省的張頌文首次大銀幕全粵語演出，梁洛施在片中是歐陽炳強的太太，Edan則飾演年輕版歐陽炳強，譚耀文、吳冰分別飾演探員及女死者。故事集中交代歐陽炳強入獄後，一直堅稱自己是無辜，數十年來從未間斷申請上訴，一名探員卻堅信他無辜，為案件追蹤橫跨逾20年，從而找到最貼近事實的真相。Edan拍攝期間的懷舊造型早已曝光，該片拍攝至今已兩年時間，將於本月影展期間舉行全球首映禮，正式揭開神秘面紗。