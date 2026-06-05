蔡卓妍展示手臂痧痕 Yumiko鄭希怡指「家暴」阿Sa咁樣答

43歲的「阿Sa」蔡卓妍今年再婚，4月宣布跟年輕10歲的星級健身教練林俊賢（Elvis）拉埋天窗，兩人在社交平台甜曬婚戒及婚照親自報喜，獲fans及圈中人紛紛送上祝福。

阿Sa與Elvis婚後去度蜜月享受二人世界，不過早前內地網上瘋傳女方含淚控訴丈夫，傳出她刪除婚訊、搬離住所、情緒崩潰，報道更誇張到指阿Sa自揭「已分開一段日子，好聚好散」，令「阿Sa含淚控訴丈夫」一度登上熱搜。由於消息傳到似層層，阿Sa當時已透過經理人Mani（霍汶希）回覆傳媒，直指爆料內容全屬虛構。