蔡卓妍展示手臂痧痕 Yumiko鄭希怡指「家暴」阿Sa咁樣答

43歲的「阿Sa」蔡卓妍今年再婚，4月宣布跟年輕10歲的星級健身教練林俊賢（Elvis）拉埋天窗，兩人在社交平台甜曬婚戒及婚照親自報喜，獲fans及圈中人紛紛送上祝福。
阿Sa與Elvis婚後去度蜜月享受二人世界，不過早前內地網上瘋傳女方含淚控訴丈夫，傳出她刪除婚訊、搬離住所、情緒崩潰，報道更誇張到指阿Sa自揭「已分開一段日子，好聚好散」，令「阿Sa含淚控訴丈夫」一度登上熱搜。由於消息傳到似層層，阿Sa當時已透過經理人Mani（霍汶希）回覆傳媒，直指爆料內容全屬虛構。
目前，阿Sa正過住甜蜜的新婚生活，她亦不時在社交網分享近況，把秀髮剪短的她近日又再出po，展示手臂上刮痧後留下的痧痕，又留言寫「精神爽利」，引起網民立即留言，當中昔日同門好友鄭希怡（Yumiko）口痕寫：「家暴」，阿Sa即回應：「我一定贏」，並加上一個得戚的emoji。
至於阿Sa日前剪短留了多時的長髮，不少網民隨即狂送上恭喜，甚至有人留言恭喜Elvis做老竇。一向熱愛小朋友的阿Sa，早在2019年進行雪卵療程，當時她為了維持卵子質素，積極服用保健品及堅持每日運動，最終於2020年先後順利進行了兩次雪卵手術，合共成功抽取並儲存了20粒卵子。她亦為這批卵子定下期限，希望可以在10年內用到，如今距離限期還有3年，網民正期待阿Sa有好消息公布。