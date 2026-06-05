宇宙天王｜真人版He-Man肌肉吸睛 《河谷鎮》索女Camila Mendes演出搶眼

改編自經典IP的真人版科幻電影《MASTERS OF THE UNIVERSE 宇宙天王》（Masters of the Universe），本周在香港大銀幕上映。

真人版He-Man（宇宙天王）由Travis Knight執導，更邀得殿堂級搖滾樂隊Queen神級結他手Brian May跨界加持，今次《MASTERS OF THE UNIVERSE 宇宙天王》在聽覺畫面上同樣極具誠意！電影配樂由曾獲奧斯卡金像獎提名、剛為2026科幻大熱《末日聖母號》操刀的Daniel Pemberton擔任，他巧妙地將重金屬與流行樂融合，創造出層次豐富且戲劇張力十足的古典科幻樂章，更令人震驚的是，流行樂壇傳奇、英國神級搖滾樂隊Queen結他手Brian May，原來是《He-Man》的忠實粉絲兼收藏家！今次他特別加入演奏行列，更帶同自己最著名、名為「Red Special」的手工特製結他親自上陣！每當主角亞當王子成長或體內那股秘密力量出現時，Brian May標誌性的結他獨奏便會響起，為He-Man的經典覺醒時刻注入靈魂！