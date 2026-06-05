宇宙天王｜真人版He-Man肌肉吸睛 《河谷鎮》索女Camila Mendes演出搶眼

改編自經典IP的真人版科幻電影《MASTERS OF THE UNIVERSE 宇宙天王》（Masters of the Universe），本周在香港大銀幕上映。
真人版He-Man（宇宙天王）由Travis Knight執導，更邀得殿堂級搖滾樂隊Queen神級結他手Brian May跨界加持，今次《MASTERS OF THE UNIVERSE 宇宙天王》在聽覺畫面上同樣極具誠意！電影配樂由曾獲奧斯卡金像獎提名、剛為2026科幻大熱《末日聖母號》操刀的Daniel Pemberton擔任，他巧妙地將重金屬與流行樂融合，創造出層次豐富且戲劇張力十足的古典科幻樂章，更令人震驚的是，流行樂壇傳奇、英國神級搖滾樂隊Queen結他手Brian May，原來是《He-Man》的忠實粉絲兼收藏家！今次他特別加入演奏行列，更帶同自己最著名、名為「Red Special」的手工特製結他親自上陣！每當主角亞當王子成長或體內那股秘密力量出現時，Brian May標誌性的結他獨奏便會響起，為He-Man的經典覺醒時刻注入靈魂！
《MASTERS OF THE UNIVERSE 宇宙天王》早前舉行全球首映禮，引起各界關注，電影上映後影評不俗，大讚劇情打破漫改框架，極度過癮兼有多場笑位，起用大熱BL電影《王室緋聞守則》（Red, White & Royal Blue）演員尼古拉斯葛拉辛（Nicholas Galitzine）扮演亞當王子/He-Man，亞當王子將了解到真正的力量並非來自外在，而是掌握在自己手中，有不少露肉演出的尼古拉斯笑言：「在旅途上我們會遇到非常古怪、奇幻且具幽默感的角色，這些相遇賦予了亞當不同的成長契機。」尼古拉斯大曬肌肉的場面不僅屬最強賣點，電影還請來紅星謝勒力圖（Jared Leto）、艾迪斯艾巴（Idris Elba）分別化身骷髏魔及鄧肯隊長，而憑住美劇《河谷鎮》（Riverdale）上位的31歲女星卡米拉文迪絲（Camila Mendes），在片中飾女主角蒂娜令人刮目相看，其演出相當亮眼。
《宇宙天王》歷經將近半世紀，由隨公仔附贈的原版迷你漫畫、80年代傳奇電視動畫，到今日的真人版史詩巨製，導演Travis Knight將極致的科幻元素、真摯的情感與動作場面共冶一爐。隨著亞當王子舉起神劍高喊經典對白「我已經充滿力量！」（I have the power!），令宇宙英雄He-Man令不少觀眾大呼回憶返晒嚟！