詹天文7.11麥花臣迎來處女個唱 鍛鍊肌肉線條為歌迷送驚喜

詹天文處女個唱票價分別為$1280 (VIP)、$880和 $580三種，VIP門票粉絲福利包括觀看綵排、1對1合照及現場簽名一個，定於6月9日至15日在Patotix及鄰住買優先訂票，6月16日在Cityline公開發售。



今次Windy首個個唱是她成長的里程碑，更是無懼未知的新起點，面對前方更宏大的音樂課題，她滿懷躍躍欲試的興奮與熱忱。Windy因在廣州的大部份時間也用在學業上，唯有早起做運動，希望能鍛鍊出一副又靚又充滿力量的身材。Windy續說：「第一次開個人騒就好像經歷了很多不同的事情後終於得到回報，自己一直以來也算努力，我覺得今次演唱會有如一個獎勵，對我來說是很感恩的一件事，當然現在的心情是很緊張和很興奮，希望屆時在麥花臣現場看到我的粉絲為我的演出感到驕傲。」



Windy表示：「現時已開始籌備今次個唱，舞台服飾也會嘗試新的風格，因為大家對我之前的印象可能是比較細路女，所以今次我的個唱要讓大家看到我已經成長。如果今次Keep Fit真的能練出一些肌肉線條，我將在台上展示給大家欣賞，否則只能再次保守。」不過我已和排舞師相約排舞時間，希望今次能挑戰Hip Hop舞蹈，之前跳的風格比較jazz，所以希望今次能帶給大家一些比較有型的舞蹈。也希望能透過今次演唱會讓大家脫離對我固有的印象，大家可能覺得Windy就一定係唱高音，希望今次能突破以前，令自己在台上可以更多變化。」