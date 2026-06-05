Backrooms｜北美票房火速破億 《嚇房》開畫紀錄登頂成A24最賣座電影

由 A24發行、改編自網絡爆紅都市傳說的心理恐怖電影《嚇房》（Backrooms）全球開畫成績斐然。電影於上映首周末以北美 8100萬美元和全球突破 1.18 億美元的票房成績，一舉刷新了A24歷來最高開畫票房紀錄，比《美帝崩裂》（Civil War）以 2550萬美元創下的紀錄多出兩倍，更創下了原創恐怖電影史上最高的開畫票房紀錄。截至6月3日，電影上映僅短短6天，北美累積票房已極速突破1億美元大關，超越《Marty Supreme：癲造之才》（Marty Supreme），正式登頂成為 A24影史北美最賣座電影。除北美獲得佳績外，在英國、意大利、荷蘭、葡萄牙、土耳其、北歐、澳洲、紐西蘭及拉丁美洲等市場，《嚇房》也登上周末票房冠軍寶座，繼續刷新多國A24電影票房紀錄，氣勢如虹！
本片由年僅20歲的天才導演基恩柏臣斯（Kane Parsons）執導，他早年憑藉在 YouTube發布的同名系列短片累積大量人氣，總觀看次數達2億次，頻道吸引超過300萬訂閱。如今更憑此長片處女作成為影史最年輕的全球票房冠軍導演，成功將網絡都市傳說推向大銀幕巔峰。
《嚇房》由金像提名男星楚伊特艾治奧福（Chiwetel Ejiofor）與康城影后溫娜特雲絲薇（Renate Reinsve）主演。故事講述由楚伊特飾演的家俬店老闆奇勒，意外發現店內地下室牆壁背後竟通往著一個神秘空間，走進去竟是一個無窮無盡、充滿黃色牆紙與日光燈嗡嗡異響的「閾限空間」迷宮。隨著奇勒迷失在這個扭曲現實的空間中，他的心理醫生瑪麗展開調查，卻也被一步步捲入這場讓人無法逃脫的心理噩夢，將網絡瘋傳的 「Backrooms」恐懼具象化。
本土創意聯乘企劃
為了迎接《嚇房》登陸香港大銀幕，本地發行商日前展開了一連串本土創意聯乘企劃。其中，與香港獨立遊戲公司GameCrewHK聯手打造「Backrooms特別版《十三座》」影片。該影片除了保留其恐怖遊戲《十三座》的舊式公屋詭秘美學，更巧妙結合「Backrooms」元素，將電影主角迷失的心理恐懼發揮得淋漓盡致。影片發布至今已有超過21萬次觀看，網民紛紛表示非常有「Backrooms感覺」，呈現「Backrooms is Everywhere」無分地域文化。與此同時，與本地文化專頁va.hongkong合辦「香港Backrooms尋寶遊戲」同樣反應熱烈。每當官方專頁發出線索帖文，迅即被精明和熟悉香港城市風景的網民破解，在本港多個具獨特「Backrooms」風格的地點尋獲《嚇房》電影贈劵。此外，官方早前亦於社交平台舉辦「香港Backrooms相片徵集」比賽，號召市民大眾尋找及提交日常生活中具備「Backrooms感」的神祕空間照片。最後從云云眾多的攝影作品中，揀選出最具心思和特色的照片15張，安排在百老匯電影中心一樓大堂特設的「大牛龜」電視中播放展出。另外，宣傳攻勢更深入社區，得到多間實體店舖響應支持，在店內貼上電影中具標誌性的藍色膠紙框，創作自家獨特的「Backrooms入口」。參與店舖包括crew coffee（灣仔）、Movie Panda（尖沙咀）、Moviemarks（深水埗）、SHOWA（旺角及銅鑼灣）、tgif（西環）、一捲菲林相機店（西環）、ztoryhome（上環），Urban Coffee Roaster（將軍澳）等，再加上隱藏在11間百老匯院線戲院的24處「Backrooms入口」，一共超過30個地點，引起好奇觀眾和影迷打卡分享。