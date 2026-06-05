Backrooms｜北美票房火速破億 《嚇房》開畫紀錄登頂成A24最賣座電影

由 A24發行、改編自網絡爆紅都市傳說的心理恐怖電影《嚇房》（Backrooms）全球開畫成績斐然。電影於上映首周末以北美 8100萬美元和全球突破 1.18 億美元的票房成績，一舉刷新了A24歷來最高開畫票房紀錄，比《美帝崩裂》（Civil War）以 2550萬美元創下的紀錄多出兩倍，更創下了原創恐怖電影史上最高的開畫票房紀錄。截至6月3日，電影上映僅短短6天，北美累積票房已極速突破1億美元大關，超越《Marty Supreme：癲造之才》（Marty Supreme），正式登頂成為 A24影史北美最賣座電影。除北美獲得佳績外，在英國、意大利、荷蘭、葡萄牙、土耳其、北歐、澳洲、紐西蘭及拉丁美洲等市場，《嚇房》也登上周末票房冠軍寶座，繼續刷新多國A24電影票房紀錄，氣勢如虹！

本片由年僅20歲的天才導演基恩柏臣斯（Kane Parsons）執導，他早年憑藉在 YouTube發布的同名系列短片累積大量人氣，總觀看次數達2億次，頻道吸引超過300萬訂閱。如今更憑此長片處女作成為影史最年輕的全球票房冠軍導演，成功將網絡都市傳說推向大銀幕巔峰。

《嚇房》由金像提名男星楚伊特艾治奧福（Chiwetel Ejiofor）與康城影后溫娜特雲絲薇（Renate Reinsve）主演。故事講述由楚伊特飾演的家俬店老闆奇勒，意外發現店內地下室牆壁背後竟通往著一個神秘空間，走進去竟是一個無窮無盡、充滿黃色牆紙與日光燈嗡嗡異響的「閾限空間」迷宮。隨著奇勒迷失在這個扭曲現實的空間中，他的心理醫生瑪麗展開調查，卻也被一步步捲入這場讓人無法逃脫的心理噩夢，將網絡瘋傳的 「Backrooms」恐懼具象化。