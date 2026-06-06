微短劇《東張三俠》以真實個案為藍本 梁敏巧化身AI動畫角色伸張正義

當中《東張三俠》以TVB王牌節目《東張西望》作背景，講述三位東張女記者進行一場無硝煙的戰爭。三位原型人物梁敏巧（Maggie）、俞可程（Kanis）及鄧凱文（Eris），於劇中分別被賦予跑得快、觀察力強、身手敏捷的不同能力。對於初次「擔正」成微短劇女主角，她們不約而同表示又驚又喜，Maggie接受訪問時直言見到自己的AI公仔時，感覺好奇妙，她笑說︰「嘩咗一聲，覺得好神奇，製作非常認真，就連我嘅衫褲鞋襪同平時嘅造型都係似到十足十。」Maggie期待下次跟AI的自己一齊演出。

Kanis自言劇中人物一望就知出處，驚喜的是還原度極高，她解釋︰「頭髮同眼睛，一睇都知道係我，紅色頭髮係我要求保留。覺得自己造型好靚，啲衫設計好有型，十分切合我哋東張女神嘅形象，為民請命。」Kanis笑言入行以來未試過演戲，今次可以自行幻想演出的感覺，絕對非常有趣。

至於初次見到自己的AI公仔時，感覺非常複雜，既好笑又感動。好笑的原因是動作細節都做到好細緻，連一些平常不察覺的細微動作，都表現出來，她說︰「好似扎頭髮、拎咪嘅小舉動，都好真實咁呈現出嚟。就連我平時表現『騰雞』嘅眼神都好神奇咁重現。好似有一個平行時空嘅我咁。」此外，三人於劇中追訪不同個案，為普羅市民發聲，讓正義得以伸張。劇中用真實個案為藍本，包括恐怖蟑螂屋、寵物KOL侵犯多名少女、天光墟黑心壽司、村霸封路欺民、難民食物卡詐騙，揭示社會不公。