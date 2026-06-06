冰河世紀｜極地好友團闖入恐龍熔岩禁地 《冰河世紀6：熔岩大爆發》明年賀歲檔上映

史上最受歡迎的動畫系列之一，《冰河世紀》（Ice Age）第六集《冰河世紀6：熔岩大爆發》（Ice Age: Boiling Point）將於2027年2月回歸大銀幕，大家最熟悉的老朋友長毛象文輝、樹獺森仔、劍齒虎大阿哥、松鼠黑仔王小叻，又再展開一場瘋狂大歷險！

自2002年面世，由《冰河世紀》、《冰河世紀2》（Ice Age: The Meltdown）、《冰河世紀3：大威龍駕到》（Ice Age: Dawn of the Dinosaurs）、《冰河世紀4：玩轉新大陸》（Ice Age: Continental Drift）、到《冰河世紀：隕石撞地球》（Ice Age: Collison Course），多年來一直深受觀眾喜愛，整個系列全球總票房超越32億美元，高踞最賣座動畫系列第5位。