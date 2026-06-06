胡鴻鈞初次扒龍舟獲讚有天份 怕曬出動潛水裝備自咂太誇張

一年一度的端午節即將來臨，不同地方均舉行龍舟競渡比賽，其中胡鴻鈞（Hubert）更獲番禺委任為「龍舟文化宣傳大使」，他更親身落船扒番轉，被姐姐大讚他「幾有力」。

Hubert日前特別到番禺參觀當地龍舟隊練習過程，與麥玲玲一同接受「龍舟文化宣傳大使」榮譽，並從傾談中更深入了解扒龍舟這項中國傳統文化，亦學習扒龍舟的技巧，他更獲邀落船試玩，見Hubert都扒得有板有眼，跟同船姐姐好快就建立默契。