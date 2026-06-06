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娛樂
出版：2026-Jun-06 14:30
更新：2026-Jun-06 14:30

孖楊偉倫拍廣告笑料百出 白只自爆被裝修師傅拖足半年搞到一肚氣

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廣告截圖2 白只與阿卵飾演的「廚師」正在屋內手起刀落、猛火快炒，令現場烏煙瘴氣，彷彿變成「裝修災難現場」

白只與阿卵飾演的「廚師」正在屋內手起刀落、猛火快炒，令現場烏煙瘴氣，彷彿變成「裝修災難現場」。

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白只與楊偉倫（阿卵）日前應品牌邀請，以幽默手法帶出「裝修零鑊氣」主題，將香港人最怕遇上的裝修煩惱，化成一場令人會心微笑的廣告演出，帶出濃厚港版泰式廣告風格。拍攝期間，白只與阿卵亦大放笑彈，不時即興加兩句搞笑對白，令現場笑聲不斷。兩人一換上「裝修廚神」造型即刻入戲，無論神情定動作都相當到位，連工作人員都忍不住邊拍邊笑，氣氛輕鬆熱鬧。

拍攝花絮 兩人一換上「裝修廚神」造型即刻入戲，無論神情定動作都相當到位

白只、楊健倫孖住拍廣告，穿上「裝修廚神」造型即刻入戲，無論神情定動作都相當到位。

今次廣告宣傳照一出已相當搶眼，白只與阿卵齊齊化身「裝修廚神」，戴上報紙廚師帽，穿著近似廚師服的裝修工作服，再手持工具對住一隻巨型鐵鑊，視覺效果玩味十足。廣告故事同樣走幽默路線，以一場「裝修惡夢」揭開序幕。屋主驚見由白只與阿卵飾演的「廚師」正在屋內手起刀落、猛火快炒，令現場烏煙瘴氣，彷彿變成「裝修災難現場」。當屋主崩潰大叫「我唔要『鑊氣』呀！」，畫面即時反轉，原來兩位所謂「廚師」真實身份，其實是專業裝修師傅，為業主打造理想 Dream House。

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拍攝花絮 白只 拍攝花絮 楊偉倫（阿卵）

談到是次合作，白只與阿卵都表示拍攝過程相當有趣。白只表示：「能夠用幽默方式去演繹裝修題材，本身已經有反差感，令整個廣告更容易令人記得。」阿卵則笑言：「今次拍攝可以再度釋放我們的表演慾，廣告不單止有娛樂性，亦能夠將品牌訊息用更貼地的方法呈現出來！」

至於在裝修經驗方面，兩人私下亦有過不少艱辛的裝修經驗。白只回憶道：「曾經有師傅說一個月內完成，結果拖了半年，最糟糕的是訂造的櫃子送來後，完全不合尺寸，必須整個拆除重做，期間還不斷要追加預算。」阿卵也苦笑分享朋友經歷：「有熟人朋友試過，廁所沒做好防水，入住不久廁所就滲水到樓下，最後得鑿掉全部地板重做，那段時間每天都得去商場借廁所。」兩人異口同聲表示，裝修過程中有很多煩瑣細節需要跟進。正因為親身經歷過這些「鑊氣」，他們對品牌提出的服務保證才特別有共鳴。

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拍攝花絮 二人真實身份是「Pricerite 實惠｜創造家」的專業裝修師傅

二人在廣告中扮演專業裝修師傅。

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