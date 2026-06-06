劉德華《舞台山莊》成立十周年 話題作《你好，打刧！Return》香港三度公演

由劉德華作為出品人的《舞台山莊》自2016啟動至今已有十個年頭，期間公演的項目包括有兩度公演的《尋找快樂時代》、《你好！》系列之《你好，打刧！》、《你好，打刧！Reunion》及即將於8月份公演的成立十周年焦點呈獻《你好，打刧！Return》。 《你好！》系列由2024年首度公演後，反應熱烈，先後以不同台前幕後班底配搭重演。《你好，打刧！Return》除了原有的班底麥沛東、COLLAR成員李芯駖、巢嘉倫外，還加入新陣容何啟華、陳湛文、王俊傑，而原本於劇中飾演銀行經理的魯文傑，今次晉升為該劇的導演，注入一些嶄新故事原素，為觀眾帶來不一樣的新版本。

消費論破370萬點擊 《你好，打刧！Return》將於8月21日9月6日於灣仔藝術中心演出20場，日前劇中演員麥沛東（麥東）、李芯駖、巢嘉倫（阿巢）與新加入的成員何啟華（Dee）、陳湛文（Peter）、 王俊傑（Romeo）等，跟升任導演的魯文傑（Simon）展開首次圍讀，而身為出品人的劉德華亦為座上客為各崗位打氣。雖然首次齊人聚首一堂，但大家卻表現得很有默契，且不時交流意見，現場充滿歡樂氣氛。而大家對該劇元老演員麥東在劇中一口氣唸出一段「消費論」印象尤深，就連排練大家也拍掌叫絕，近日劇團將這精彩片段於網上平台分享，點擊流量超過370萬，可見與民生息息相關的貼地話題，大家份外有共鳴。而李芯駖台上自轉式舞姿也不遑多讓，連同台演出的麥東也嘆為觀止，而上次公演時捧場的阿Dee和Peter也津津樂道的說：「我們看到芯駖跳得如此精彩，都想跳埋一份！」在旁的麥東如找到舞伴的表示歡迎大家一起共舞，且不經意的踢爆上一次演出排練時，跳得投入的李芯駖險些踩中躺在地上的他，當刻眼明手快的自己也立時縮手，笑言逃過一難的說：「李芯駖這忘我嘅自轉舞姿，可見其演出何等的投入，實在令我很感動，萬分欣賞。」

李芯駖期待有新衝擊 提到網上的一段念口簧「消費論」獲不少給網民讚賞，麥東坦言這段演出自己下了不少苦功，但每次上台詮釋這段戲仍感到壓力。不過他收到風這一段戲可能會加入新元素，為觀眾帶來驚喜。 李芯駖對於新成員的加入，坦言起到一個衝擊作用，初次圍讀交手已感受到另一番的奏感；而Peter和Dee異口同聲的說：「我們番看了好幾遍這個劇，各人的精彩演出，我期等與大家多些交流，了解更多這個劇本，現在我們倆要坐箭，及早追上大家的步伐。」