Taylor Swift婚禮傳取址紐約地標　兩萬人場館迎千名賓客

流行樂天后Taylor Swift將與美式足球明星Travis Kelce結婚，外界都在猜測，他倆的婚禮究竟會辦在哪裏，如今有媒體就揭露，他們的婚禮將於7月3日舉行，地點則是在NBA總冠軍戰的比賽場地之一、同時也是演唱會場館的麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）。
紐約警察局長漏口風
Taylor Swift和Travis Kelce的世紀婚禮，保密工夫做得非常足，這段期間媒體不停地想知道兩人到底在哪裏結婚、以及何時結婚，《TMZ》報道，Taylor Swift先前親自打電話給她的明星朋友們，確認婚禮日期，但最初並未透露婚禮地點。
不過最近紐約警察局長蒂許（Jessica Tisch）出席曼哈頓市議會預算聽證會時，意外脫口未來警方勤務方面的需求，「可能」還有Taylor Swift的婚禮，此番言論一出隨即引起暴動。
透過簡訊與賓客溝通
不過今天最新報道，Taylor Swift和Travis Kelce的婚禮，預計會在可容納2萬人的麥迪遜廣場花園舉行，時間則是落在美國時間7月3日，知情人士透露，當天將有1,100至1,200人齊聚麥迪遜廣場花園，另外，這對新人為確保婚禮的隱私可謂煞費苦心，包括透過簡訊而非紙本邀請函與賓客溝通。
據悉，紐約警察局和多家保安公司已制定保安方案，力求打造盡可能安全的場地，包含封閉麥迪遜廣場花園周邊街道。報道中提到，麥迪遜廣場花園的好處就是，沒有窗戶，攝影師無法從窗戶拍攝婚禮現場，加上擁有地下停車場，方便賓客進出，避免人群聚集。
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