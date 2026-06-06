Taylor Swift婚禮傳取址紐約地標　兩萬人場館迎千名賓客

流行樂天后Taylor Swift將與美式足球明星Travis Kelce結婚，外界都在猜測，他倆的婚禮究竟會辦在哪裏，如今有媒體就揭露，他們的婚禮將於7月3日舉行，地點則是在NBA總冠軍戰的比賽場地之一、同時也是演唱會場館的麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）。

紐約警察局長漏口風

Taylor Swift和Travis Kelce的世紀婚禮，保密工夫做得非常足，這段期間媒體不停地想知道兩人到底在哪裏結婚、以及何時結婚，《TMZ》報道，Taylor Swift先前親自打電話給她的明星朋友們，確認婚禮日期，但最初並未透露婚禮地點。