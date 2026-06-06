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娛樂
出版：2026-Jun-06 13:30
更新：2026-Jun-06 13:30

連詩雅出席香港潮州節 Yumiko被問阿Sa有喜：唔會喺我口中探到任何嘢

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連詩雅、Yumiko出席香港潮州節。 (娛樂組攝)

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連詩雅（Shiga）昨日與黃宗澤、鄭希怡（Yumiko）出席香港潮州節，祖籍是潮州的Shiga表示很愛食凍烏頭、凍蟹，「其實佢嘅粥都好好食嘅，但我特別鍾意凍烏頭同埋凍蟹，因為好簡單、好清，食佢嘅新鮮囉。原來要整得好好食係真係難嘅。同埋出面食凍蟹個價錢，我覺得可以食double份量，或者三倍份量，咁我就會自己整喎。」

談到她早前帶囡囡來Comic Con，期間不停被網民集郵，其後在網上大讚她keep得好，Shiga說：「多謝！我會繼續努力！生完要keep有啲難，依家要忍下口。嗰次諗住俾阿女感受下氣氛，但係點知原來佢都真係太細啦，有啲驚，好多有啲人有恐怖裝扮，佢就有啲驚。」

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祖籍是潮州的連詩雅表示很愛食凍烏頭、凍蟹。 (娛樂組攝)

尊重梁浸浸少po生活照

Yumiko在活動上談到太爺成立潮洲商會，又起學校，始發現是大地主之後，她謙稱太爺只是做善事幫助同鄉，發揮潮州人精神。談到外間認定她是上海人，她表示自己在上海出世，祖籍是潮州。

Yumiko被問到好姊妹阿Sa是否有喜事，加入媽媽行列，她說：「唔知喎！佢有喜事一定會同大家公布，你哋唔會喺我口中探到任何嘢，哈哈！」對於近年少分享囡囡梁浸浸的照片，她說：「佢大個啦，佢話唔想我post有關佢嘅嘢，除非係佢知道，我發現佢有呢啲意識，所以都要尊重返佢，所以我而家好少會po！」

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