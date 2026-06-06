連詩雅出席香港潮州節 Yumiko被問阿Sa有喜：唔會喺我口中探到任何嘢

連詩雅（Shiga）昨日與黃宗澤、鄭希怡（Yumiko）出席香港潮州節，祖籍是潮州的Shiga表示很愛食凍烏頭、凍蟹，「其實佢嘅粥都好好食嘅，但我特別鍾意凍烏頭同埋凍蟹，因為好簡單、好清，食佢嘅新鮮囉。原來要整得好好食係真係難嘅。同埋出面食凍蟹個價錢，我覺得可以食double份量，或者三倍份量，咁我就會自己整喎。」

談到她早前帶囡囡來Comic Con，期間不停被網民集郵，其後在網上大讚她keep得好，Shiga說：「多謝！我會繼續努力！生完要keep有啲難，依家要忍下口。嗰次諗住俾阿女感受下氣氛，但係點知原來佢都真係太細啦，有啲驚，好多有啲人有恐怖裝扮，佢就有啲驚。」