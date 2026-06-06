黃宗澤透露兩大擇偶條件 爆林峯偶包重過成噸貨櫃

由周家怡、海兒（Hedy）及李靖筠（Gladys）主持的汽車節目《恨駕女團》今集請來黃宗澤（Bosco）做嘉賓。這次是Bosco 首拍駕車節目，更借出珍藏的1968 Ford Mustang Fastback古董車。他透露這是兒時Dream Car，「細個睇戲都未知係乜嘢型號，點解呢架車咁靚呢？好似好多電影入面都會出現，跟住自己又做呢行，越嚟越留意呢架車，終於忍唔住買咗返嚟。」又表示這車七年前從澳洲購入，大約60-70萬，因為顏色問題其後全車曾翻新，而向來愛車的他，更自爆家中現有九架車。

擇偶要爽唔要嗲

談到感情， Bosco大方分享兩大擇偶條件，要好脾氣及能力多於外表，「我自己唔鍾意好嗲，我唔得㗎，我會鍾意比較爽一啲。」他透露因單親家庭長大，出世不久父母便離婚，所以對「完整」的理解跟一般人不同，亦對婚姻沒執著：「我都係一個人長大，所有嘢都係自己搞掂。如果我生咗細路，我點樣教佢呀？」周家怡則坦言今年突然想拍拖：「之前直程驚㗎，可能因為之前啲經歷都麻麻哋。」



畫風一轉，談到「偶包」話題， Bosco自認沒偶包，隨即大爆好友林峯：「個偶包成噸重，成個貨櫃咁大㗎佢！」更笑指自己與吳卓羲去做gym簡單衣着，求其夾個髮夾，但林峯則要全套運動套裝上陣：「阿峯唔係，着晒套裝嚟，哈哈，又帽tracksuit咁樣，你睇吓佢幾重偶包！」



