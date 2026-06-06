阿Mo給爸爸的信 自責情緒崩潰發脾氣 向李盛林承諾會帶著勇氣地康復

2022年7月在MIRROR紅館演唱會上意外受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），今年4月迎來父親離世打擊，其父李盛林牧師的安息禮今日（6月6日）早上在尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉行，李牧師遺體約中午12時被移上靈車送往和合石火化。 行動不便的阿Mo在亡父安息禮舉行後，於網上公開「給爸爸的信」，感謝父親用毫無保留的生命讓他體會什麼是「無條件的愛」，阿Mo在文中向深愛的爸爸致敬，並寫：「認識你三十一年半，最近我才真正明白『盛林』這兩個字，對我來說是世界上最美好的名字，也是你一生的寫照。就像一片茂盛的森林，強壯而又溫柔。你總帶著父親的威嚴，卻比任何人都能看穿我的脆弱。你用茂密的枝葉為我們遮風擋雨，成為我們最安穩的棲息忘憂之所。從小到大，我都在這片森林的庇護下無憂地成長。長大後，我想去追尋自己的夢，你從不阻攔，只是在身後用你溫柔的目光默默守護。」

重提 MIRROR 演唱會意外 阿Mo亦提起MIRROR紅館演唱會事故，他指：「四年前那場突如其來的意外，在我的世界差點崩塌時，你二話不說，小心翼翼地把我這隻折翼的鳥兒抱回懷裡，用盡全身的力氣呵護著。整整一千三百六十八天，你日復一日地守在我身邊。我從未見過你有一絲鬆懈，也從未在你的眼裡讀出一句怨言。大至手術室外那漫長而煎熬的等待，小到每一次繁瑣的治療與檢查，只要我一轉頭，你永遠都在，默默地為我守候、為我禱告。只要我找到有一線康復的希望，你就不辭勞苦地四處奔波、聯絡，甚至跨越不同的國家，用盡你所有的辦法，只為了讓我能少受一點苦、能快一點好起來。」阿Mo坦言有幾次因為情緒崩潰，忍不住對父親發了脾氣，寫向已離世的父親道歉：「爸爸，對不起，但你從來沒有責怪過我一句，只是用那雙溫熱的手拍拍我，用無盡的耐心包容了我。在這一千多個日子裡，無論情況多麼艱難，你從來沒有讓我感到有一絲被放棄的絕望。」因為這場苦難，阿Mo指這幾年跟父親的靈魂反而靠得比以前更緊密，兩父子開始會像朋友一樣分享感受、聊著瑣碎的日常；聖誕節時，他們會一起看那部看過無數次的經典電影《寶貝智多星》（Home Alone），偶爾還會一起為NBA的球賽歡呼，溫暖時光成了阿Mo這輩子最珍貴的寶藏。他表示：「如今，你暫時與我們告別，但在我的房間裡、在我的生命裡留下的痕跡，真的無處不在。牆上你親手掛上的裝飾、你細心為我挑選的復康運動衣、那張被你親手