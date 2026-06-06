夫妻肺片｜車婉婉大談「餵人奶」血淚史 賴慰玲直指「塞奶」痛過生仔

由曹永廉、蕭正楠、吳若希、車婉婉任主持兼「婚姻求生教練」的TVB全新綜藝節目，一共十集的《夫妻肺片》逢周一至周五晚10點30分翡翠台播映。《夫妻肺片》每兩集便會請來一組星級嘉賓，暢談婚姻生活、拆解夫妻日常「炸彈」，輔助大家邁向永恆恩愛之路。

昨晚（5日）一集內容集恩愛、爆笑兼血淚史於一身。除了「求婚/被求婚過程」，昨晚探討「女人陀B後人生有咩改變」內容亦相當精彩，其中「餵人奶」話題更是「笑中有淚」。自封「依戀兒子型」、恨生仔恨到發燒的賴慰玲，坦言自從生了小朋友後便再沒有任何不開心，十分誇張：「我一陀咗（B）我人生180度轉變，變咗好開心，我冇任何唔開心，直至依家」、「生咗之後，我個人善良咗好多，以前我成日會唔開心，『幾時可以生仔呀！等幾耐呀要！』」、「同埋我善良咗，先可以令我小朋友善良。」餵人奶的賴慰玲，又指塞奶「痛過生仔」，並揭出連有風吹過都會覺得痛：「餵人奶好大壓力，好容易塞奶，我好記得個感覺係痛過我生仔。我記得我坐喺張床度，我老公開門，開門有風㗎嘛，個風吹過（都痛）。」