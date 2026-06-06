周國賢演唱會門票半小時售罄宣布加場 笑指粉絲真正目的睇樂手

周國賢（Endy）日前宣布7月16至18日，於新蒲崗Portal舉行一連三場全企位《周國賢 Disconnect to… Reconnect Unplugged Live》音樂會，門票昨日（5日）開賣，即於半小時內極速售罄。由於歌迷瘋狂搶飛，為了讓更多fans有得入場，今日（6日）主辦方正式宣布加開一場。

一年半未辦個人騷

Endy表示很開心公司幫他搞這個音樂會，笑言：「我一開頭諗住搞個新歌發佈會嘅啫，點知佢哋肯幫我搞大佢，做一個小型音樂會，好開心。」提到一年半未有開過自己show，這次半小時門票已被掃光，Endy直言好感恩：「大家而家都仲願意真金白銀嚟支持我，真係好感動嘅。」

預告演出具電影感

至於今次音樂會主題，Endy謂暫時未能透露，大賣關子話：「我以前都做過好多唔同類型嘅show，Band show有做過，好華麗嘅show有做過，自己嘅『作品展』都做過，今次希望特別啲，希望觀眾入場會有一種好似睇咗套戲嘅感覺，少少theatre感覺。新歌就當然會唱，都會將以前一啲比較經典嘅歌做一啲新嘅arrangement，希望帶啲新鮮感俾大家。」Endy又特別提到，台上的樂手都是他的音樂團隊老拍檔，然後搞笑話：「我知我有啲fans都好鍾意睇佢哋嘅，哈哈。佢哋都會陪我完成呢個演出。」