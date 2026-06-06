龔嘉欣反擊梁嘉琪拒談伍詠薇桃色秘史 黎耀祥幫口：唔需要太認真

黎耀祥、龔嘉欣今日到將軍澳出席《香港探秘地圖》宣傳，大會播出下周劇集預告，目到倪嘉雯發瘋狂追黎耀祥繼而捏頸，又一拳打落龔嘉欣腹部。二人坦言倪嘉雯因為初次拍這類場口，不會太就力，而他們不想為了就力而重拍幾次，寧願忍痛一次，著倪嘉雯用真力演出。 龔嘉欣坦言肯好個肚入面沒東西，否則會被打掉，「嗰陣又落大雨，大家都想快啲收工，同埋就咗幾次個效果爭啲，我就叫佢大膽啲，直接打落嚟！」祥哥表示他們拍戲也會叫對手不要客氣，寧願痛一次，好過少少痛，但要痛幾次。

唔評論友台節目 近日龔嘉欣先後捲入梁嘉琪的雙面人指控及伍詠薇的桃色秘史，她有備而來說：「我最近拍緊劇唔係太留意啲新聞，但係我都有睇到少少嘅，我就唔再多講啦，始終係另外一個電視台嘅節目，唔係好方便幫友台宣傳。我只能講嘅係，我冇經歷過佢哋講嘅嘢，我亦都唔知佢哋講緊邊個！（伍姑娘有講橫店⋯⋯）我唔係太清楚，問返佢會好啲！始終都係第二個電視台的節目，我都唔方便評論太多！」

自己無時間諗其他嘢 問到有冇覺得自己很無辜，嘉欣說：「都唔會嘅，唔緊要，因為娛樂圈成日都係有新聞，我又唔會諗太多嘢，因為自己真係拍緊劇，我自己都好緊張而家呢部戲，冇其他時間去諗其他嘢，只會專注做自己嘅工作！」對於倪嘉雯、關嘉敏等先後力撐她為人，她說：「其實每一部戲都拍得好辛苦，同事之間應該互相照顧、幫忙，正如祥哥成日教我哋拍戲唔係一個人，而係一個整體，大家都係想套戲好。」 黎耀祥：講是非可以煲一個星期