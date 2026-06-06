詹天文獲樂易玲大讚乖乖女 承諾年年幫Windy開騷

詹天文宣布今年7月11日於麥花臣場館舉行首個個人演唱會《Windy詹天文 CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》。 （娛樂組攝）

詹天文（Windy）今天（6日）現身尖沙咀出席《Windy詹天文 CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》記者招待會，正式宣布將於今年7月11日（星期六）晚上8時15分，於麥花臣場館舉行首個個人演唱會，一眾「天文台」（歌迷暱稱）、傳媒及嘉賓到場支持，場面熱鬧。 Windy透露演唱會命名為「CHAPTER ONE」，對她而言別具意義：「上年我推出咗一首歌叫《序章．結局》，每個人嘅人生都有一個序章，我呢幾年喺度裝備緊自己， ready緊自己，就係一個Chapter one去開屬於個人嘅演唱會，所以覺得好特別。」她表示，演唱會將呈現自己不同階段的成長與蛻變，希望歌迷能夠從中感受到她的真誠與熱情。

專程到場支持的樂易玲，在台上大讚Windy：「呢個女真係乖到不得了，第一次見佢係14歲，依家高咗又愈嚟愈靚，好勤力讀書又叻，每一樣嘢交俾佢，佢真係超額完成。5月1號我哋喺天河體育館有一個大型活動，我哋安排Windy去做一個表演嘉賓，咁大個體育館，佢一開聲好多領導都覺得佢好靚同埋驚為天人，可以想像佢演唱會嘅時候可以幾靚，佢嘅歌聲比我哋預期中更加好，所以Windy嘅前途真係無可限量，依家先至20歲，真係有康莊大道喺前面，加油。」Windy聞言感動表示：「我愛你樂小姐，我一定會做好㗎！」樂小姐亦回應她：「我都愛你，你冇辜負大家，每年都同你開（騷）。」

Windy事後接受訪問，對於樂小姐表示「每年都同你開騷」，是否代表未來有一段很長日子效力無綫，Windy理解為每一年都要再進步多一點：「我覺得我需要繼續裝備自己，呢個只係Chapter 1，希望之後會有更多嘅Chapter見到大家。」Wind又稱樂小姐好似一個媽媽，她說：「佢喺公司好照顧我，佢成日教我好多嘢，叫我要努力，所以我真係好感謝樂小姐。」