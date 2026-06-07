高鈞賢原來係黃長興媒人 兩個自認大男人但超錫老婆

第五屆「香港潮州節」揭幕以來，紅星輪流矚目登場，昨日（6號）有高鈞賢、黃長興及《中年好聲音3》實力唱將劉洋分別登台獻唱，現場反應熱烈，安歌聲不絕於耳，令本屆「香港潮州節」生色不少！ 高鈞賢（Matthew）與黃長興同樣從第一屆《香港先生選舉》出道，相識超過二十年，仍維繫深厚兄弟情，回想起競賽當時，他倆已互相看好對方獲獎，長興說：「一看到Matthew，我已覺得很特別，可能他是加拿大人，文化氣質跟我們在香港土生土長的不同，我的心態只是來參加一個節目，抱着平常心去玩，沒有想過贏或輸。」

撮合黃長興同朋友仔結婚 Matthew聞言接着說：「可能我的中文比較好，但當時我都覺得長興身形最fit、好man，那陣子未興小鮮肉，想不到我會勝出。」比賽後，他們同時簽約無綫，鮮為人知的是，原來Matthew竟是長興的媒人！Matthew大爆：「我有一班加拿大朋友，間中會一起食飯，有次問有沒有靚仔介紹，我就約了長興出來，想不到其中一個女生跟長興一見鍾情！」與愛妻邂逅之夜，長興當然記憶猶新：「那天收工，Matthew問有什麼節目，我說想回家，他說有朋友開生日派對，我問在那裏，他說蘭桂坊，我去到看見老婆，就這樣結識了！」