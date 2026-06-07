劉洋靠拍《愛‧回家》學廣東話 親自包餃子送fans賀FC成立一周年

《中年好聲音3》實力唱將劉洋出席第五屆「香港潮州節」並登台獻唱，現場反應熱烈。他特別選唱慷慨激昂的《男兒當自強》，以及節奏強勁的《我恨我痴心》，帶動全場熾熱氣氛，安歌聲與歡呼聲四起，徇眾要求之下，劉洋即興清唱半首《Without You》，同樣令人聽出耳油！



劉洋透露，選唱《男兒當自強》有特別理由：「這首歌體現了中國傳統文化與凝聚力，而且要在喜慶與有意義的場合演出，所以一定要在『潮州節』送給所有現場觀眾！」劉洋愛吃東西，甫來到會場，已急不及待品嘗了牛丸與魚丸，大加讚賞：「這是我試過最好吃的牛丸與魚丸，沒有之一！」早前為了慶祝歌迷會「喜洋洋」成立一周年，劉洋親手包餃子回饋粉絲，他笑說：「東北人喜慶的時候，就會給家人朋友包餃子，歌迷會已經成立一周年，我當粉絲是家人一樣，所以我和太太就想精心準備一下，沒想到他們真的覺得好好吃。」