陳卓賢33歲生日提前跟Hellosss慶祝 散場親自跟每一位fans道別

今個月9日是陳卓賢（Ian）的33歲生日，昨日（6日）歌迷會為他在會展舉行生日聚會，提前和他慶祝。由於Ian去年在生日期間正在澳洲舉行巡迴演唱會，因此這次是歌迷會事隔兩年再度為他舉行的大型生日會，匯聚約3000名Hellosss到場支持，同時在YouTube進行全球直播。 生日會中，Ian與現場粉絲大玩遊戲，並獻唱《抱抱無尾熊》及《留一天與你喘息》兩首歌曲。而歌迷會亦播放由各地粉絲拍攝的生日祝福片段，當中小Hellosss的祝福更逗得Ian笑逐顏開。歌迷會其後送上以Ian音樂之路為主題的生日蛋糕，寓意陪伴他走過音樂的蛻變之路。



Ian與全場大合照後，與Hellosss進行深情剖白。他說：「從細到大都覺得生日係一年365日中其中一天平凡的日子。以前細個或者讀書時都無特別慶祝，純粹覺得呢一日係值得紀念，因為媽媽辛苦生自己出來，又唔會覺得好重要。但自從認識大家（Hellosss）之後，我嘅生日多種意義，變咗大家好用心幫我籌備生日展覽及生日會，真係好多謝大家！好似將一啲我原本覺得平淡的事，賦予了非凡的意義，係大家嘅功勞、心思、用心！」 他又透露近年的生日願望會包含Hellosss，他說：「希望大家身體健康、開開心心。我希望大家日常有咩困擾、困難要面對，或者經歷不愉快的時刻，我都希望大家明白事情去到最後都能迎刃而解。」他坦言自己比較孤僻，也不太喜歡熱鬧環境，但每次見到大家聚集一齊，會有種開心、安心感覺，所以期望每次與粉絲見面的時間，彼此都珍惜相處的快樂時光。