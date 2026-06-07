陳卓賢33歲生日提前跟Hellosss慶祝 散場親自跟每一位fans道別

今個月9日是陳卓賢（Ian）的33歲生日，昨日（6日）歌迷會為他在會展舉行生日聚會，提前和他慶祝。由於Ian去年在生日期間正在澳洲舉行巡迴演唱會，因此這次是歌迷會事隔兩年再度為他舉行的大型生日會，匯聚約3000名Hellosss到場支持，同時在YouTube進行全球直播。
生日會中，Ian與現場粉絲大玩遊戲，並獻唱《抱抱無尾熊》及《留一天與你喘息》兩首歌曲。而歌迷會亦播放由各地粉絲拍攝的生日祝福片段，當中小Hellosss的祝福更逗得Ian笑逐顏開。歌迷會其後送上以Ian音樂之路為主題的生日蛋糕，寓意陪伴他走過音樂的蛻變之路。
Ian與全場大合照後，與Hellosss進行深情剖白。他說：「從細到大都覺得生日係一年365日中其中一天平凡的日子。以前細個或者讀書時都無特別慶祝，純粹覺得呢一日係值得紀念，因為媽媽辛苦生自己出來，又唔會覺得好重要。但自從認識大家（Hellosss）之後，我嘅生日多種意義，變咗大家好用心幫我籌備生日展覽及生日會，真係好多謝大家！好似將一啲我原本覺得平淡的事，賦予了非凡的意義，係大家嘅功勞、心思、用心！」
他又透露近年的生日願望會包含Hellosss，他說：「希望大家身體健康、開開心心。我希望大家日常有咩困擾、困難要面對，或者經歷不愉快的時刻，我都希望大家明白事情去到最後都能迎刃而解。」他坦言自己比較孤僻，也不太喜歡熱鬧環境，但每次見到大家聚集一齊，會有種開心、安心感覺，所以期望每次與粉絲見面的時間，彼此都珍惜相處的快樂時光。
早前Ian曾親臨歌迷會在啟德零售館舉辦的生日展覽，並回答歌迷提出的問題，他在感言環節後兌現承諾，繼續抽出上次所收集的問題作答。Ian表示正全力準備7月尾舉行的演唱會，並透露於7月23日開始舉行的一連9場演唱會，每晚將有不同的主題，以歌曲表達不同的訊息和故事，從而帶出個人的世界觀，並為樂迷帶來不同體驗和驚喜。
大會會送上精緻的三層高生日蛋糕，上面更有他及兩頭愛犬的公仔。雖然Ian曾在生日會上表示不想大家唱生日歌，但最後 Hellosss仍大合唱英文、中文及韓文三個版本的生日歌送給他。Ian在生日會結束時親自與歌迷道別，令一眾Hellosss大感驚喜。